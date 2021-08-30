Ташкент и Берлин продолжат сотрудничать на афганском направлении

На прошлой неделе в Минобороны ФРГ заявили об окончании военной эвакуации из аэропорта Кабула. Самолеты бундесвера покинули Афганистан.

Теракты в Кабуле в четверг указали на то, что продолжение операции по эвакуации невозможно, заявила ранее министр обороны ФРГ.

За время операции самолеты бундесвера вывезли из Афганистана более 5,3 тысячи человек.

Эвакуация осуществлялась через аэропорт Ташкента.