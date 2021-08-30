Ташкент и Берлин продолжат сотрудничать на афганском направлении

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и Германии продолжат тесное сотрудничество на афганском направлении.Об этом сообщили в МИД РУз.По данным ведомства, 30 августа главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Хайко Маас провели встречу в Ташкенте. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.Ранее Маас заявлял журналистам, что в ближайшие дни посетит Таджикистан, Узбекистан и Пакистан, а также Турцию и Катар, чтобы обсудить ситуацию с беженцами из нестабильного региона.Маас вновь выразил благодарность узбекской стороне за содействие в организации эвакуации немецких и других иностранных граждан из Афганистана.Состоялся также обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций, рассмотрены повестка дня и график предстоящих совместных мероприятий, добавили в МИД Узбекистана.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
По данным ведомства, 30 августа главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Хайко Маас провели встречу в Ташкенте. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.
Ранее Маас заявлял журналистам, что в ближайшие дни посетит Таджикистан, Узбекистан и Пакистан, а также Турцию и Катар, чтобы обсудить ситуацию с беженцами из нестабильного региона.
Маас вновь выразил благодарность узбекской стороне за содействие в организации эвакуации немецких и других иностранных граждан из Афганистана.
Состоялся также обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций, рассмотрены повестка дня и график предстоящих совместных мероприятий, добавили в МИД Узбекистана.
Эвакуация из Афганистана
На прошлой неделе в Минобороны ФРГ заявили об окончании военной эвакуации из аэропорта Кабула. Самолеты бундесвера покинули Афганистан.
Теракты в Кабуле в четверг указали на то, что продолжение операции по эвакуации невозможно, заявила ранее министр обороны ФРГ.
За время операции самолеты бундесвера вывезли из Афганистана более 5,3 тысячи человек.