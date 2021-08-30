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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/tashkent-i-berlin-prodoljat-sotrudnichat-na-afganskom-napravlenii-20292356.html
Ташкент и Берлин продолжат сотрудничать на афганском направлении
Ташкент и Берлин продолжат сотрудничать на афганском направлении
Маас вновь выразил благодарность узбекской стороне за содействие в организации эвакуации немцев и других иностранцев из нестабильного региона. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T12:57+0500
2021-08-30T12:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
ташкент
афганистан
германия
берлин
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и Германии продолжат тесное сотрудничество на афганском направлении.Об этом сообщили в МИД РУз.По данным ведомства, 30 августа главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Хайко Маас провели встречу в Ташкенте. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.Ранее Маас заявлял журналистам, что в ближайшие дни посетит Таджикистан, Узбекистан и Пакистан, а также Турцию и Катар, чтобы обсудить ситуацию с беженцами из нестабильного региона.Маас вновь выразил благодарность узбекской стороне за содействие в организации эвакуации немецких и других иностранных граждан из Афганистана.Состоялся также обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций, рассмотрены повестка дня и график предстоящих совместных мероприятий, добавили в МИД Узбекистана.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210830/posolstvo-rossii-formiruet-spiski-na-evakuatsiyu-iz-afganistana-20292181.html
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узбекистан, ташкент, афганистан, германия, берлин, радикальное движение "талибан"

Ташкент и Берлин продолжат сотрудничать на афганском направлении

12:57 30.08.2021
690
© AP Photo / Emrah GurelАфганские мигранты в Татване, Турция
Афганские мигранты в Татване, Турция - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Маас вновь выразил благодарность узбекской стороне за содействие в организации эвакуации немцев и других иностранцев из нестабильного региона.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и Германии продолжат тесное сотрудничество на афганском направлении.
Об этом сообщили в МИД РУз.
По данным ведомства, 30 августа главы МИД обеих стран Абдулазиз Камилов и Хайко Маас провели встречу в Ташкенте. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.
Ранее Маас заявлял журналистам, что в ближайшие дни посетит Таджикистан, Узбекистан и Пакистан, а также Турцию и Катар, чтобы обсудить ситуацию с беженцами из нестабильного региона.
Маас вновь выразил благодарность узбекской стороне за содействие в организации эвакуации немецких и других иностранных граждан из Афганистана.
Состоялся также обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций, рассмотрены повестка дня и график предстоящих совместных мероприятий, добавили в МИД Узбекистана.
Эвакуация из Афганистана

На прошлой неделе в Минобороны ФРГ заявили об окончании военной эвакуации из аэропорта Кабула. Самолеты бундесвера покинули Афганистан.

Теракты в Кабуле в четверг указали на то, что продолжение операции по эвакуации невозможно, заявила ранее министр обороны ФРГ.

За время операции самолеты бундесвера вывезли из Афганистана более 5,3 тысячи человек.

Эвакуация осуществлялась через аэропорт Ташкента.

Грузовой самолет Ил-76МД во время эвакуации граждан РФ из Афганистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана
12:24
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Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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