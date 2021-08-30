https://uz.sputniknews.ru/20210830/posolstvo-rossii-formiruet-spiski-na-evakuatsiyu-iz-afganistana-20292181.html

Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана

Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана

Попасть на рейс из Кабула смогут граждане России или стран-членов ОДКБ, или те, кто имеет вид на жительство в РФ. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T12:24+0500

2021-08-30T12:24+0500

2021-08-30T12:26+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

эвакуация

беженцы

кабул

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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Кабуле объявило о формировании новых списков на вывозные рейсы из Афганистана.Как сообщает посольство на своей странице в Twitter, на рейс в Россию могут попасть граждане РФ, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами страны, лица, имеющие вид на жительство в России, и граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана).Чтобы попасть в списки, необходимо выслать на адрес электронной почты консульства rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, и заполнить анкету. О дате и времени вылета пассажирам сообщат дополнительно.Помимо этого, Москва сотрудничает с сопредельными с Афганистаном странами по вопросу беженцев, число которых может достигнуть сотен тысяч, информирует РИА Новости со ссылкой на МИД России.Между тем сообщается, что эвакуация граждан Германии через Ташкент завершена, с 31 августа аэропорт столицы будет работать в обычном режиме. За время эвакуации было вывезено 5 300 человек.После обострения ситуации в Афганистане Узбекистан выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации. Помимо Германии, вывозившей своих соотечественников и граждан ЕС через Ташкент, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html

кабул

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эвакуация, беженцы, кабул