Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана
12:24 30.08.2021 (обновлено: 12:26 30.08.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкГрузовой самолет Ил-76МД во время эвакуации граждан РФ из Афганистана.
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Попасть на рейс из Кабула смогут граждане России или стран-членов ОДКБ, или те, кто имеет вид на жительство в РФ.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Кабуле объявило о формировании новых списков на вывозные рейсы из Афганистана.
Как сообщает посольство на своей странице в Twitter, на рейс в Россию могут попасть граждане РФ, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами страны, лица, имеющие вид на жительство в России, и граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана).
2/4— Russian Embassy in Kabul (@RusEmbassyKabul) August 29, 2021
1. Граждане Российской Федерации, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами РФ.
2. Лица, имеющие действительный вид на жительство в Российской Федерации.
3. Граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) pic.twitter.com/iEHqiHspoZ
Чтобы попасть в списки, необходимо выслать на адрес электронной почты консульства rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, и заполнить анкету. О дате и времени вылета пассажирам сообщат дополнительно.
Помимо этого, Москва сотрудничает с сопредельными с Афганистаном странами по вопросу беженцев, число которых может достигнуть сотен тысяч, информирует РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Между тем сообщается, что эвакуация граждан Германии через Ташкент завершена, с 31 августа аэропорт столицы будет работать в обычном режиме. За время эвакуации было вывезено 5 300 человек.
После обострения ситуации в Афганистане Узбекистан выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации. Помимо Германии, вывозившей своих соотечественников и граждан ЕС через Ташкент, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран