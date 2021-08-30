Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/posolstvo-rossii-formiruet-spiski-na-evakuatsiyu-iz-afganistana-20292181.html
Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана
Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана
Попасть на рейс из Кабула смогут граждане России или стран-членов ОДКБ, или те, кто имеет вид на жительство в РФ. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T12:24+0500
2021-08-30T12:26+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
эвакуация
беженцы
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20246202_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c5a653855ec50fda379488315918b1af.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Кабуле объявило о формировании новых списков на вывозные рейсы из Афганистана.Как сообщает посольство на своей странице в Twitter, на рейс в Россию могут попасть граждане РФ, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами страны, лица, имеющие вид на жительство в России, и граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана).Чтобы попасть в списки, необходимо выслать на адрес электронной почты консульства rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, и заполнить анкету. О дате и времени вылета пассажирам сообщат дополнительно.Помимо этого, Москва сотрудничает с сопредельными с Афганистаном странами по вопросу беженцев, число которых может достигнуть сотен тысяч, информирует РИА Новости со ссылкой на МИД России.Между тем сообщается, что эвакуация граждан Германии через Ташкент завершена, с 31 августа аэропорт столицы будет работать в обычном режиме. За время эвакуации было вывезено 5 300 человек.После обострения ситуации в Афганистане Узбекистан выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации. Помимо Германии, вывозившей своих соотечественников и граждан ЕС через Ташкент, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210829/vse-samolety-vvs-frg-vyvozyaschie-evakuirovannyx-iz-kabula-pokinuli-aeroport-tashkenta-20285881.html
https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20246202_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_33cdc28f4b6365ae72a1db39a05c5e5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
эвакуация, беженцы, кабул

Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана

12:24 30.08.2021 (обновлено: 12:26 30.08.2021)
810
© Sputnik / Перейти в фотобанкГрузовой самолет Ил-76МД во время эвакуации граждан РФ из Афганистана.
Грузовой самолет Ил-76МД во время эвакуации граждан РФ из Афганистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Попасть на рейс из Кабула смогут граждане России или стран-членов ОДКБ, или те, кто имеет вид на жительство в РФ.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Кабуле объявило о формировании новых списков на вывозные рейсы из Афганистана.
Как сообщает посольство на своей странице в Twitter, на рейс в Россию могут попасть граждане РФ, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами страны, лица, имеющие вид на жительство в России, и граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана).
Чтобы попасть в списки, необходимо выслать на адрес электронной почты консульства rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, и заполнить анкету. О дате и времени вылета пассажирам сообщат дополнительно.
Помимо этого, Москва сотрудничает с сопредельными с Афганистаном странами по вопросу беженцев, число которых может достигнуть сотен тысяч, информирует РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Между тем сообщается, что эвакуация граждан Германии через Ташкент завершена, с 31 августа аэропорт столицы будет работать в обычном режиме. За время эвакуации было вывезено 5 300 человек.
Эвакуация в аэропорту Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Все самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента
Вчера, 18:15
4943
6
После обострения ситуации в Афганистане Узбекистан выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации. Помимо Германии, вывозившей своих соотечественников и граждан ЕС через Ташкент, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Талибы теряют контроль в Афганистане? ИГ* взрывает Кабул, США собираются мстить бомбами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
Видео
Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео
Вчера, 11:30
1318
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:56В Сырдарье "намайнили" электричества на 265,2 млн сумов
14:48Пресс-секретарь первого президента Узбекистана получил серьезную травму в больнице
14:26Поход на Эверест глазами альпиниста: что пришлось испытать ради 7 минут на вершине
13:53Под Ташкентом открылась первая в Узбекистане STEM-школа
13:22Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым
12:57Ташкент и Берлин продолжат сотрудничать на афганском направлении
12:24Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана
12:18Замминистрам ввели функции CIO: что изменится
11:27На Украине придумали, как навсегда покончить с врагами
11:18Случаи ухудшения состояния с вакциной не связаны – Минздрав
10:46"Будут эпохальные изменения": что ждет Европу после потери хозяина
10:19СМИ: Джо Байден уснул на переговорах с премьером Израиля — видео
09:51Эффективна ли узбекско-китайская вакцина против новых штаммов COVID-19
09:16Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020
08:55Победа за победой: параатлетка Нурхон Курбанова принесла Узбекистану "бронзу"
08:39Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
08:25Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
ВчераЭвакуация закончена: аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" снова откроют
ВчераВсе самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента
ВчераЛишили "бронзы": узбекский пара-дзюдоист Ширин Шарипов отстранен от боя