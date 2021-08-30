https://uz.sputniknews.ru/20210830/uzbekskaya-plovchixa-shoxsanam-toshpulatova-vyrvalas-v-final-paralimpiady-2020-20287869.html

Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020

Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020

Финал с участием спортсменки стартует в 15.42 по ташкентскому времени. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T09:16+0500

2021-08-30T09:16+0500

2021-08-30T09:36+0500

узбекистан на паралимпийских играх в токио

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекская парапловчиха Шохсанам Тошпулатова вышла в финал по результатам отборочного этапа в рамках Игр в Токио.Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.Спортсменка состязалась с соперниками в заплыве на 200 метров и пришла к финишу третьей. Это обеспечило Тошпулатовой путевку в финал.Два других узбекских парапловца — Фирдавс Мусабеков и Нигора Мирзохидова — выбыли из гонки.Финал с участием Тошпулатовой начнется в понедельник в 15.42 по ташкентскому времени.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/pyatoe-zoloto-boburjon-omonov-stal-chempionom-paralimpiady-i-ustanovil-rekord-20287403.html

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