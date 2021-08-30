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Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020
Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020
Финал с участием спортсменки стартует в 15.42 по ташкентскому времени. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T09:16+0500
2021-08-30T09:16+0500
2021-08-30T09:36+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекская парапловчиха Шохсанам Тошпулатова вышла в финал по результатам отборочного этапа в рамках Игр в Токио.Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.Спортсменка состязалась с соперниками в заплыве на 200 метров и пришла к финишу третьей. Это обеспечило Тошпулатовой путевку в финал.Два других узбекских парапловца — Фирдавс Мусабеков и Нигора Мирзохидова — выбыли из гонки.Финал с участием Тошпулатовой начнется в понедельник в 15.42 по ташкентскому времени.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/pyatoe-zoloto-boburjon-omonov-stal-chempionom-paralimpiady-i-ustanovil-rekord-20287403.html
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Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020
09:16 30.08.2021 (обновлено: 09:36 30.08.2021)
Финал с участием спортсменки стартует в 15.42 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекская парапловчиха Шохсанам Тошпулатова вышла в финал по результатам отборочного этапа в рамках Игр в Токио.
Об этом сообщили
в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.
Спортсменка состязалась с соперниками в заплыве на 200 метров и пришла к финишу третьей. Это обеспечило Тошпулатовой путевку в финал.
Два других узбекских парапловца — Фирдавс Мусабеков и Нигора Мирзохидова — выбыли из гонки.
Финал с участием Тошпулатовой начнется в понедельник в 15.42 по ташкентскому времени.