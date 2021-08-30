Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
Символика Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/uzbekskaya-plovchixa-shoxsanam-toshpulatova-vyrvalas-v-final-paralimpiady-2020-20287869.html
Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020
Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020
Финал с участием спортсменки стартует в 15.42 по ташкентскому времени. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T09:16+0500
2021-08-30T09:36+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
узбекистан
спорт
плавание
спортивные соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1e/20287912_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32c0839206db95a1838bb127992fdc4c.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекская парапловчиха Шохсанам Тошпулатова вышла в финал по результатам отборочного этапа в рамках Игр в Токио.Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.Спортсменка состязалась с соперниками в заплыве на 200 метров и пришла к финишу третьей. Это обеспечило Тошпулатовой путевку в финал.Два других узбекских парапловца — Фирдавс Мусабеков и Нигора Мирзохидова — выбыли из гонки.Финал с участием Тошпулатовой начнется в понедельник в 15.42 по ташкентскому времени.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/pyatoe-zoloto-boburjon-omonov-stal-chempionom-paralimpiady-i-ustanovil-rekord-20287403.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1e/20287912_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28ce530f85be1822db0a9d7186ed55de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, спорт, плавание, спортивные соревнования

Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020

09:16 30.08.2021 (обновлено: 09:36 30.08.2021)
979
© AFP / CHARLY TRIBALLEAUПлавание, Паралимпиада-2020, иллюстративное фото
Плавание, Паралимпиада-2020, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© AFP / CHARLY TRIBALLEAU
Финал с участием спортсменки стартует в 15.42 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекская парапловчиха Шохсанам Тошпулатова вышла в финал по результатам отборочного этапа в рамках Игр в Токио.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.
Спортсменка состязалась с соперниками в заплыве на 200 метров и пришла к финишу третьей. Это обеспечило Тошпулатовой путевку в финал.
Два других узбекских парапловца — Фирдавс Мусабеков и Нигора Мирзохидова — выбыли из гонки.
Финал с участием Тошпулатовой начнется в понедельник в 15.42 по ташкентскому времени.
Бобуржон Омонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
08:39
815
3
301000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:51Эффективна ли узбекско-китайская вакцина против новых штаммов COVID-19
09:16Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова вырвалась в финал Паралимпиады-2020
08:55Победа за победой: параатлетка Нурхон Курбанова принесла Узбекистану "бронзу"
08:39Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
08:25Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
ВчераЭвакуация закончена: аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" снова откроют
ВчераВсе самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента
ВчераЛишили "бронзы": узбекский пара-дзюдоист Ширин Шарипов отстранен от боя
ВчераСтолица Малайзии "окрасится" в национальные цвета Узбекистана
ВчераМуниса Ризаева выступила на роскошной свадьбе дочери Рано Шодиевой — видео
ВчераУзбекский дзюдоист Шариф Халилов стал двукратным призером Паралимпиады
ВчераКакой будет погода в первые дни осени
ВчераРоссия готовится к изменению климата
Вчера"Вторая жена замминистра" похвасталась, что 4 года водит машину без прав — видео
ВчераУзбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021
ВчераРоссия отказывается от услуг учителей
ВчераАфганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео
ВчераЧП в метро Ташкента: машинисту пришлось высадить пассажиров — видео
ВчераШавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле
28 августаСо вкусом крови и опиоидов: чем иммиграция обернулась для Франции