https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistane-zapustyat-novyy-telekanal-foreign-languages-20296969.html

В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages

В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages

Телеканал начнет транслировать узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки, при этом для онлайн-обучения иностранным языкам будет отводиться не... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T16:19+0500

2021-08-30T16:19+0500

2021-08-30T16:19+0500

общество

постановление

телеканал

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Для популяризации изучения иностранных языков власти Узбекистана приняли решение о создании нового иноязычного телерадиоканала Foreign Languages на базе телеканала Oilaviy.Отмечается, что сетка вещания нового канала будет состоять из научно-популярных, документальных и художественных фильмов, которые помогут учащимся овладеть иностранными языками. Для проведения учебных, игровых и развлекательных программ в прямом эфире привлекут квалифицированных специалистов. В целях реализации проекта в дальнейшем также планируется продвигать опыт квалифицированных кадров, добившихся успехов в профессиональном переводе.Кроме того, канал призван освещать внедрения общепризнанных программ и учебников для обучения иностранным языкам на всех уровнях образования и помогать в развитии современных языковых навыков учителей.Новый телеканал будет транслировать узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки. При этом для онлайн-обучения иностранным языкам отводится не менее трех часов эфирного времени в день.На данный момент в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана функционируют 14 центральных, а также 12 территориальных телеканалов.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-uzbekistane-poyavyatsya-kruglosutochnye-telekanaly-i-radioefiry-na-inostrannyx-yazykax-18891450.html

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постановление, телеканал