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В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages
В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages
Телеканал начнет транслировать узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки, при этом для онлайн-обучения иностранным языкам будет отводиться не... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T16:19+0500
2021-08-30T16:19+0500
общество
постановление
телеканал
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Для популяризации изучения иностранных языков власти Узбекистана приняли решение о создании нового иноязычного телерадиоканала Foreign Languages на базе телеканала Oilaviy.Отмечается, что сетка вещания нового канала будет состоять из научно-популярных, документальных и художественных фильмов, которые помогут учащимся овладеть иностранными языками. Для проведения учебных, игровых и развлекательных программ в прямом эфире привлекут квалифицированных специалистов. В целях реализации проекта в дальнейшем также планируется продвигать опыт квалифицированных кадров, добившихся успехов в профессиональном переводе.Кроме того, канал призван освещать внедрения общепризнанных программ и учебников для обучения иностранным языкам на всех уровнях образования и помогать в развитии современных языковых навыков учителей.Новый телеканал будет транслировать узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки. При этом для онлайн-обучения иностранным языкам отводится не менее трех часов эфирного времени в день.На данный момент в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана функционируют 14 центральных, а также 12 территориальных телеканалов.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-uzbekistane-poyavyatsya-kruglosutochnye-telekanaly-i-radioefiry-na-inostrannyx-yazykax-18891450.html
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постановление, телеканал

В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages

16:19 30.08.2021
589
CC0 / pixabay.com / Телевизионный пульт
Телевизионный пульт - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
CC0 / pixabay.com /
Телеканал начнет транслировать узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки, при этом для онлайн-обучения иностранным языкам будет отводиться не менее трех часов эфирного времени в день.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Для популяризации изучения иностранных языков власти Узбекистана приняли решение о создании нового иноязычного телерадиоканала Foreign Languages на базе телеканала Oilaviy.
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Отмечается, что сетка вещания нового канала будет состоять из научно-популярных, документальных и художественных фильмов, которые помогут учащимся овладеть иностранными языками. Для проведения учебных, игровых и развлекательных программ в прямом эфире привлекут квалифицированных специалистов. В целях реализации проекта в дальнейшем также планируется продвигать опыт квалифицированных кадров, добившихся успехов в профессиональном переводе.
Кроме того, канал призван освещать внедрения общепризнанных программ и учебников для обучения иностранным языкам на всех уровнях образования и помогать в развитии современных языковых навыков учителей.
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Новый телеканал будет транслировать узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки. При этом для онлайн-обучения иностранным языкам отводится не менее трех часов эфирного времени в день.
На данный момент в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана функционируют 14 центральных, а также 12 территориальных телеканалов.
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