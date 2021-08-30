Общество
Замминистрам ввели функции CIO: что изменится
12:18 30.08.2021 (обновлено: 12:22 30.08.2021)
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Теперь чиновники должны принимать участие в выявлении потребностей реального сектора экономики и отраслей в научных разработках и инновациях.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. На заместителей руководителей органов госуправления и отраслевых ведомств Узбекистана возложат дополнительные функции Chief Innovation Officer.
Это предусмотрено постановлением правительства "О мерах по организации системы управления научной и инновационной деятельностью".
Теперь чиновники должны будут принимать участие в выявлении потребностей реального сектора экономики и отраслей в научных разработках и инновациях.
Одной из задач CIO является внедрение новых разработок и рационализаторских предложений в производство и их коммерциализация.
Для обеспечения разработки высокотехнологичных продуктов будет проводиться работа по интеграции научных центров и производственных предприятий отраслей.
Перед CIO также ставится задача по содействию в финансировании исследований, разработок и результатов интеллектуальной деятельности.
В начале апреля президент подписал постановление, в котором были определены приоритетные направления деятельности Министерства инновационного развития на 2021-2022 годы:
в области развития биотехнологий — разработка биофармацевтической продукции, рекомбинантных и ДНК-вакцин, биомедицинских диагностических технологий, а также новых биотехнологических сортов сельскохозяйственных культур на основе генной и клеточной инженерии;
в области повышения плодородия почвы — создание системы комплексного мониторинга почвенных ресурсов, ресурсосберегающих технологий орошения и агротехнологий удобрения;
в области внедрения "искусственного интеллекта" — создание "умных" инновационных технологий в дорожно-транспортной инфраструктуре, системе образования и судов;
в области развития возобновляемой энергетики — создание инновационных технологий производства, хранения и применения "зеленого" водорода — альтернативного и экологически чистого источника энергии;
в сфере развития животноводства — увеличение генофонда пород скота и повышение количества мясной продукции путем использования методов генетики, внедрение инновационных технологий для расширения кормовой базы;
в сфере сельского хозяйства — создание инновационных конструкций сельскохозяйственной техники и новых технологий выращивания сельскохозяйственной продукции, направленных на повышение эффективности переработки.