https://uz.sputniknews.ru/20210830/zamministram-vveli-funktsii-cio-kak-eto-otrazitsya-na-uzbekistane-20291715.html

Замминистрам ввели функции CIO: что изменится

Замминистрам ввели функции CIO: что изменится

Теперь чиновники должны принимать участие в выявлении потребностей реального сектора экономики и отраслей в научных разработках и инновациях. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T12:18+0500

2021-08-30T12:18+0500

2021-08-30T12:22+0500

общество

узбекистан

госслужащие

заместитель министра

власть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1e/20291773_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_c303c3319500b15e713d33bf763df84f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. На заместителей руководителей органов госуправления и отраслевых ведомств Узбекистана возложат дополнительные функции Chief Innovation Officer. Это предусмотрено постановлением правительства "О мерах по организации системы управления научной и инновационной деятельностью".Теперь чиновники должны будут принимать участие в выявлении потребностей реального сектора экономики и отраслей в научных разработках и инновациях. Для обеспечения разработки высокотехнологичных продуктов будет проводиться работа по интеграции научных центров и производственных предприятий отраслей.Перед CIO также ставится задача по содействию в финансировании исследований, разработок и результатов интеллектуальной деятельности.В начале апреля президент подписал постановление, в котором были определены приоритетные направления деятельности Министерства инновационного развития на 2021-2022 годы:

https://uz.sputniknews.ru/20210305/V-organakh-gosupravleniya-vnedryaetsya-sistema-antimonopolnogo-komplaensa-16142685.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, госслужащие, заместитель министра, власть