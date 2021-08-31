https://uz.sputniknews.ru/20210831/filial-vgika-otkroetsya-v-nastupayuschem-uchebnom-godu-v-tashkente-20302354.html

Филиал ВГИКа открывается в Ташкенте: главное о правилах обучения

Филиал ВГИКа открывается в Ташкенте: главное о правилах обучения

Обучение студентов будет вестись по двум специальностям — "драматургия" и "продюсерство". 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

образование

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) откроется в 2021/22 учебном году в Ташкенте.Об этом сообщили в Минюсте.Известно, что учебный процесс в филиале будет вестись на русском языке на основе учебных планов и программ, утвержденных ВГИКом по согласованию с Агентством кинематографии Узбекистана.Студенты также будут изучать узбекский язык и историю республики.Предусматривается очная и заочная, а также дистанционная формы обучения.Обучение студентов будет вестись по двум специальностям — "драматургия" и "продюсерство". Прошедшие обучение на основе государственного гранта должны будут в течение пяти лет проработать в местных телерадио- или кинокомпаниях, а также организациях в данной сфере.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ноябре 2020 года предложил представителям местной киноиндустрии развивать сотрудничество с ВГИКом. В декабре 2019 года Агентство кинематографии РУз сообщало, что подписало с ВГИКом договор об обучении узбекских кинематографистов на базе вуза. В 2020-м в российский вуз поступили первые семь соотечественников. Агентство планирует провести презентацию филиала ВГИКа в рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет с 28 сентября по 3 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/vgik-nabral-pervuyu-akterskuyu-masterskuyu-iz-studentov-uzbekistana-19979410.html

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образование, студент, филиал, высшее образование