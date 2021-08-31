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Где в Узбекистане проголосовать на выборах в Госдуму РФ — адреса
Где в Узбекистане проголосовать на выборах в Госдуму РФ — адреса
Россияне смогут проголосовать на думских выборах в шести городах Узбекистана. В трех из них будут открыты избирательные участки, в остальных — организуют... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T15:26+0500
2021-08-31T15:32+0500
политика
узбекистан
ташкент
самарканд
фергана
выборы
голосование
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет в шести городах Узбекистана, сообщает посольство РФ в своем официальном аккаунте на Facebook.По данным диппредставительства, в трех из них будут открыты избирательные участки, в остальных — организуют досрочное голосование.Россияне, находящиеся в Узбекистане и имеющие право голоса, смогут прийти на участки, которые будут открыты с 8.00 до 20.00. Отдать свой голос можно будет по следующим адресам:Досрочное голосование, по данным дипмиссии, организуют в трех городах Ташкентской области:Правом участия в выборах обладают все граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.Голосование на думских и иных выборах в Единый день голосования пройдет в этом году в РФ с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/vybory-v-gosdumu-rf-golosovat-mojno-budet-tri-dnya-19304240.html
https://uz.sputniknews.ru/20210217/Lyudi-trebuyut-peremen-Putin-prizval-provesti-dostoynye-vybory-v-Gosdumu-16021427.html
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узбекистан, ташкент, самарканд, фергана, выборы, голосование, посольство россии в узбекистане

Где в Узбекистане проголосовать на выборах в Госдуму РФ — адреса

15:26 31.08.2021 (обновлено: 15:32 31.08.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование в РФ
Голосование в РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Россияне смогут проголосовать на думских выборах в шести городах Узбекистана. В трех из них будут открыты избирательные участки, в остальных — организуют досрочное голосование.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет в шести городах Узбекистана, сообщает посольство РФ в своем официальном аккаунте на Facebook.
По данным диппредставительства, в трех из них будут открыты избирательные участки, в остальных — организуют досрочное голосование.

"Девятнадцатого сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Все граждане России, находящиеся на территории Узбекистана и имеющие право голоса, приглашаются в этот день на избирательные участки", — говорится в сообщении.

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Россияне, находящиеся в Узбекистане и имеющие право голоса, смогут прийти на участки, которые будут открыты с 8.00 до 20.00. Отдать свой голос можно будет по следующим адресам:
город Ташкент, ул. Нукус, д. 83 (посольство Российской Федерации) — участок №8297;
город Самарканд, ул. У. Юсупова, д.5 (гостиница Zilol Baxt) — участок №8371;
город Фергана, ул. А. Навои, д.26 (гостиница "Азия Фергана") — участок №8374.
Досрочное голосование, по данным дипмиссии, организуют в трех городах Ташкентской области:
Ангрен, ул. А. Темура, д.7 (ГУП "Дирекция свободной экономической зоны "Ангрен") — 6 сентября;
Алмалык, ул. Эхтором, д.15 (гостиница "Кимёгар") — 7 сентября;
Чирчик, ул. А. Навои, д. 259 (Чирчикское городское подразделение Русского культурного центра Узбекистана) — 10 сентября.
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"Просим соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы при посещении избирательного участка в связи с продолжающейся пандемией коронавируса", – добавили в пресс-службе посольства.

Правом участия в выборах обладают все граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
Голосование на думских и иных выборах в Единый день голосования пройдет в этом году в РФ с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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