https://uz.sputniknews.ru/20210831/gde-v-uzbekistane-progolosovat-na-vyborax-v-gosdumu-rf--adresa-20310999.html

Где в Узбекистане проголосовать на выборах в Госдуму РФ — адреса

Где в Узбекистане проголосовать на выборах в Госдуму РФ — адреса

Россияне смогут проголосовать на думских выборах в шести городах Узбекистана. В трех из них будут открыты избирательные участки, в остальных — организуют... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T15:26+0500

2021-08-31T15:26+0500

2021-08-31T15:32+0500

политика

узбекистан

ташкент

самарканд

фергана

выборы

голосование

посольство россии в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет в шести городах Узбекистана, сообщает посольство РФ в своем официальном аккаунте на Facebook.По данным диппредставительства, в трех из них будут открыты избирательные участки, в остальных — организуют досрочное голосование.Россияне, находящиеся в Узбекистане и имеющие право голоса, смогут прийти на участки, которые будут открыты с 8.00 до 20.00. Отдать свой голос можно будет по следующим адресам:Досрочное голосование, по данным дипмиссии, организуют в трех городах Ташкентской области:Правом участия в выборах обладают все граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.Голосование на думских и иных выборах в Единый день голосования пройдет в этом году в РФ с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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узбекистан, ташкент, самарканд, фергана, выборы, голосование, посольство россии в узбекистане