https://uz.sputniknews.ru/20210831/ibr-pomojet-uzbekistanu-realizovat-shest-krupnyx-investproektov-20308883.html
ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов
ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов
Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T13:51+0500
2021-08-31T13:51+0500
2021-08-31T13:51+0500
экономика
узбекистан
исламский банк развития
инвестпроекты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20308636_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_15bbc06c8e79825451eafa6fc345d27b.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Исламский банк развития (ИБР) реализует в Узбекистане шесть новых инвестиционных проектов в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, образования, инфраструктурного строительства, здравоохранения и повышения качества жизни в сельской местности. Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана. В ходе переговоров стороны также обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы углубления партнерства между ИБР и Узбекистаном.Кроме того, участники встречи рассмотрели ход подготовки к проведению Ежегодного заседания Совета управляющих ИБР, которое запланировано провести в Ташкенте с 1 по 4 сентября этого года. По ожиданиям, в мероприятии примут участие свыше 2,5 тысячи представителей из 57 стран-членов Банка, а также делегаты международных организаций и институтов развития.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/pandemiynoe-zasedanie-soveta-upravlyayuschix-ibr-proydet-v-tashkente-v-sentyabre-20121943.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20308636_123:0:1260:853_1920x0_80_0_0_d8bfb2b89c9eed753808a7ed18f81b45.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, исламский банк развития, инвестпроекты
ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов
Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Исламский банк развития (ИБР) реализует в Узбекистане шесть новых инвестиционных проектов в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, образования, инфраструктурного строительства, здравоохранения и повышения качества жизни в сельской местности.
Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером, сообщает
пресс-служба МИВТ Узбекистана.
В ходе переговоров стороны также обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы углубления партнерства между ИБР и Узбекистаном.
Кроме того, участники встречи рассмотрели ход подготовки к проведению Ежегодного заседания Совета управляющих ИБР, которое запланировано провести в Ташкенте с 1 по 4 сентября этого года. По ожиданиям, в мероприятии примут участие свыше 2,5 тысячи представителей из 57 стран-членов Банка, а также делегаты международных организаций и институтов развития.