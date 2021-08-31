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ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов
ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов
Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T13:51+0500
2021-08-31T13:51+0500
экономика
узбекистан
исламский банк развития
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Исламский банк развития (ИБР) реализует в Узбекистане шесть новых инвестиционных проектов в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, образования, инфраструктурного строительства, здравоохранения и повышения качества жизни в сельской местности. Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана. В ходе переговоров стороны также обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы углубления партнерства между ИБР и Узбекистаном.Кроме того, участники встречи рассмотрели ход подготовки к проведению Ежегодного заседания Совета управляющих ИБР, которое запланировано провести в Ташкенте с 1 по 4 сентября этого года. По ожиданиям, в мероприятии примут участие свыше 2,5 тысячи представителей из 57 стран-членов Банка, а также делегаты международных организаций и институтов развития.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/pandemiynoe-zasedanie-soveta-upravlyayuschix-ibr-proydet-v-tashkente-v-sentyabre-20121943.html
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узбекистан, исламский банк развития, инвестпроекты

ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов

13:51 31.08.2021
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© МИВТ УзбекистанаИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов
ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© МИВТ Узбекистана
Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Исламский банк развития (ИБР) реализует в Узбекистане шесть новых инвестиционных проектов в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, образования, инфраструктурного строительства, здравоохранения и повышения качества жизни в сельской местности.
© МИВТ УзбекистанаЗампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером
Зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
Зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером
© МИВТ Узбекистана
Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана.
В ходе переговоров стороны также обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы углубления партнерства между ИБР и Узбекистаном.
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Экономика
"Пандемийное" заседание совета управляющих ИБР пройдет в Ташкенте в сентябре
18 августа, 11:11
1431
Кроме того, участники встречи рассмотрели ход подготовки к проведению Ежегодного заседания Совета управляющих ИБР, которое запланировано провести в Ташкенте с 1 по 4 сентября этого года. По ожиданиям, в мероприятии примут участие свыше 2,5 тысячи представителей из 57 стран-членов Банка, а также делегаты международных организаций и институтов развития.
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