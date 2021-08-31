https://uz.sputniknews.ru/20210831/ibr-pomojet-uzbekistanu-realizovat-shest-krupnyx-investproektov-20308883.html

ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов

ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов

Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T13:51+0500

2021-08-31T13:51+0500

2021-08-31T13:51+0500

экономика

узбекистан

исламский банк развития

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Исламский банк развития (ИБР) реализует в Узбекистане шесть новых инвестиционных проектов в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, образования, инфраструктурного строительства, здравоохранения и повышения качества жизни в сельской местности. Договоренность об активизации работы в данном направлении была достигнута в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана. В ходе переговоров стороны также обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы углубления партнерства между ИБР и Узбекистаном.Кроме того, участники встречи рассмотрели ход подготовки к проведению Ежегодного заседания Совета управляющих ИБР, которое запланировано провести в Ташкенте с 1 по 4 сентября этого года. По ожиданиям, в мероприятии примут участие свыше 2,5 тысячи представителей из 57 стран-членов Банка, а также делегаты международных организаций и институтов развития.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/pandemiynoe-zasedanie-soveta-upravlyayuschix-ibr-proydet-v-tashkente-v-sentyabre-20121943.html

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узбекистан, исламский банк развития, инвестпроекты