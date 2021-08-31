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Китай ограничил детям время на компьютерные игры тремя часами в неделю

Китай ограничил детям время на компьютерные игры тремя часами в неделю

Теперь несовершеннолетние смогут войти в какую-либо видеоигру на час в пятницу, субботу и воскресенье. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T10:56+0500

2021-08-31T10:56+0500

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в мире

дети

китай

компьютерные игры

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Китайский регулятор ужесточил правила для производителей видеоигр: теперь они смогут предоставлять доступ к игре несовершеннолетним только на три часа в неделю.Ограничения стали частью мер, призванных усилить контроль над обществом и ключевыми секторами экономики, включая новые технологии, образование и частную собственность, сообщает Reuters со ссылкой на китайское информационное агентство Xinhua.Новые правила, принятые Главным управлением по делам печати и публикаций (NPPA), касаются использования всех устройств, включая стационарные компьютеры, планшеты и смартфоны. Теперь дети до 18 лет смогут поиграть в видеоигры по одному часу – с 8 до 9 вечера – в пятницу, субботу и воскресенье. По национальным праздникам можно использовать дополнительный час.Теперь производители видеоигр обязаны внедрить систему проверку личности и не предоставлять каких-либо услуг несовершеннолетним игрокам в любое время, кроме указанных часов.Примечательно, что ограничения на игры действовали и ранее: детям разрешалось играть по полтора часа в любой день и по три часа в праздники. Ужесточение мер стало ответом на недавнюю волну публикаций в СМИ, бьющих тревогу по поводу растущей зависимости детей и молодежи от "духовного опиума" в виде компьютерных игр.После этого некоторые производители игр сами выступили с инициативой по борьбе с пристрастием. Так, компания Tencent объявила об ограничительных мерах сначала в самой популярной игре Honor of Kings, а затем и во всех играх компании.Между тем новые правила уже сказались на финансах производителей видеоигр. Стоимость акций компаний на международных рынках резко упала – снижение оставило от 1,45% до 6%, сообщает Reuters.Ограничить время на игры предлагалось и в России. Так, еще в ноябре 2019 года депутат Тамара Плетнева предлагала последовать примеру Китая. Однако инициатива не нашла поддержки. В настоящее время в РФ производители игр обязаны ставить возрастную маркировку на свою продукцию.

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дети, китай, компьютерные игры