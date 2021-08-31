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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210831/prezident-pochtil-pamyat-repressirovannyx-20310661.html
Президент почтил память репрессированных
Президент почтил память репрессированных
На мемориальной аллее "Шахидлар Хотираси" в Ташкенте прочли Коран и дуа в память о погибших, подали поминальный плов. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T15:04+0500
2021-08-31T15:25+0500
общество
шавкат мирзиёев
репрессии
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана посетил аллею "Шахидлар хотираси", где почтил память репрессированных узбекистанцев и посетил музей.В День памяти жертв репрессии, отмечаемый с 2001 года 31 августа, здесь собрались представители общественности, зачитали суры из Корана, совершили дуа и подали поминальный плов.Президент также посетил открывшийся после реконструкции Музей памяти жертв репрессий, ознакомился с собранными здесь историческими документами.В советские годы репрессиям подверглось более 100 тысяч узбекистанцев. В настоящее время ведется работа по составлению полного списка репрессированных, изучению их жизни и наследия. Представители музея сотрудничают с историками, архивами и музеями, зарубежными библиотеками и фондами, проводят исследовательские экспедиции. Всю полученную информацию планируется собрать в многотомнике "Жертвы репрессий".Шавкат Мирзиёев предложил помимо этого монументального труда издать небольшие книги, написанные простым языком – для дошкольников.На днях Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 жертв репрессий.
https://uz.sputniknews.ru/20200831/Shavkat-Mirziev-pochtil-pamyat-zhertv-repressiy-i-koronavirusa--foto-14873584.html
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шавкат мирзиёев, репрессии

Президент почтил память репрессированных

15:04 31.08.2021 (обновлено: 15:25 31.08.2021)
569
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев в День памяти жертв репрессий на аллее "Шахидлар Хотираси"
Президент Шавкат Мирзиёев в День памяти жертв репрессий на аллее Шахидлар Хотираси - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
На мемориальной аллее "Шахидлар Хотираси" в Ташкенте прочли Коран и дуа в память о погибших, подали поминальный плов.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана посетил аллею "Шахидлар хотираси", где почтил память репрессированных узбекистанцев и посетил музей.
В День памяти жертв репрессии, отмечаемый с 2001 года 31 августа, здесь собрались представители общественности, зачитали суры из Корана, совершили дуа и подали поминальный плов.
Президент также посетил открывшийся после реконструкции Музей памяти жертв репрессий, ознакомился с собранными здесь историческими документами.

"Очевидно, что были репрессированы лидеры с большим потенциалом, ученые, литераторы, врачи, учителя. Они были лучшими представителями нашего народа. Тоталитарному режиму не нужны были умные люди, которые открыли бы глаза нации, укрепили бы ее самосознание. Они провинились лишь в том, что были великими", — сказал Шавкат Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев в День памяти жертв репрессий на аллее "Шахидлар Хотираси".

Президент Шавкат Мирзиёев в День памяти жертв репрессий на аллее &quot;Шахидлар Хотираси&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев в День памяти жертв репрессий на аллее "Шахидлар Хотираси".

1/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

2/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

3/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

4/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

5/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

6/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

7/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

8/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

9/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

10/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев на аллее памяти жертв репрессий.

11/11
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев в День памяти жертв репрессий на аллее "Шахидлар Хотираси".

В советские годы репрессиям подверглось более 100 тысяч узбекистанцев. В настоящее время ведется работа по составлению полного списка репрессированных, изучению их жизни и наследия. Представители музея сотрудничают с историками, архивами и музеями, зарубежными библиотеками и фондами, проводят исследовательские экспедиции. Всю полученную информацию планируется собрать в многотомнике "Жертвы репрессий".
Шавкат Мирзиёев предложил помимо этого монументального труда издать небольшие книги, написанные простым языком – для дошкольников.
На днях Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 жертв репрессий.
Шавкат Мирзиёев посетил сквер Шахидлар хотираси - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2020
Общество
Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий и коронавируса — фото
31 августа 2020, 12:23
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