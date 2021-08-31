https://uz.sputniknews.ru/20210831/prezident-pochtil-pamyat-repressirovannyx-20310661.html

Президент почтил память репрессированных

Президент почтил память репрессированных

На мемориальной аллее "Шахидлар Хотираси" в Ташкенте прочли Коран и дуа в память о погибших, подали поминальный плов. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T15:04+0500

2021-08-31T15:04+0500

2021-08-31T15:25+0500

общество

шавкат мирзиёев

репрессии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20310622_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6c322814ef185df33be98367f9c29113.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана посетил аллею "Шахидлар хотираси", где почтил память репрессированных узбекистанцев и посетил музей.В День памяти жертв репрессии, отмечаемый с 2001 года 31 августа, здесь собрались представители общественности, зачитали суры из Корана, совершили дуа и подали поминальный плов.Президент также посетил открывшийся после реконструкции Музей памяти жертв репрессий, ознакомился с собранными здесь историческими документами.В советские годы репрессиям подверглось более 100 тысяч узбекистанцев. В настоящее время ведется работа по составлению полного списка репрессированных, изучению их жизни и наследия. Представители музея сотрудничают с историками, архивами и музеями, зарубежными библиотеками и фондами, проводят исследовательские экспедиции. Всю полученную информацию планируется собрать в многотомнике "Жертвы репрессий".Шавкат Мирзиёев предложил помимо этого монументального труда издать небольшие книги, написанные простым языком – для дошкольников.На днях Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 жертв репрессий.

https://uz.sputniknews.ru/20200831/Shavkat-Mirziev-pochtil-pamyat-zhertv-repressiy-i-koronavirusa--foto-14873584.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, репрессии