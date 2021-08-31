https://uz.sputniknews.ru/20210831/sadyr-japarov-vystupil-za-vstuplenie-v-eaes-vsex-stran-tsentralnoy-azii-20301589.html

Садыр Жапаров высказался за вступление в ЕАЭС всех стран Центральной Азии

Садыр Жапаров высказался за вступление в ЕАЭС всех стран Центральной Азии

Сейчас членами экономической организации являются пять стран бывшего СССР. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T09:25+0500

2021-08-31T09:25+0500

2021-08-31T09:26+0500

политика

центральная азия

еаэс

кыргызстан

садыр жапаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20301696_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_e483b687791e1696a0bfbf60a827f352.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказался за то, чтобы соседи республики по региону — Узбекистан, Таджикистан и Туркмения — вступили в Евразийский экономический союз.Накануне кыргызский лидер встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины независимости страны.В мероприятии приняли участие более 50 глав посольств иностранных государств и международных организаций. В своей речи Жапаров отметил, что вступление Киргизии в ЕАЭС "привело к положительным результатам в торгово-экономических отношениях, а также в развитии промышленного производства и сельского хозяйства", создало возможности для кыргызских предпринимателей работать в условиях союза и улучшило условия для трудовых мигрантов.ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Организация функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются пять стран: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения.Ранее о том, что Узбекистан и Таджикистан должны интегрироваться в ЕАЭС, заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/chto-dast-uzbekistanu-vstuplenie-v-eaes--podrobnoe-issledovanie-eabr-19491789.html

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

центральная азия, еаэс, кыргызстан, садыр жапаров