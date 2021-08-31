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Садыр Жапаров высказался за вступление в ЕАЭС всех стран Центральной Азии
Садыр Жапаров высказался за вступление в ЕАЭС всех стран Центральной Азии
Сейчас членами экономической организации являются пять стран бывшего СССР. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T09:25+0500
2021-08-31T09:26+0500
политика
центральная азия
еаэс
кыргызстан
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказался за то, чтобы соседи республики по региону — Узбекистан, Таджикистан и Туркмения — вступили в Евразийский экономический союз.Накануне кыргызский лидер встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины независимости страны.В мероприятии приняли участие более 50 глав посольств иностранных государств и международных организаций. В своей речи Жапаров отметил, что вступление Киргизии в ЕАЭС "привело к положительным результатам в торгово-экономических отношениях, а также в развитии промышленного производства и сельского хозяйства", создало возможности для кыргызских предпринимателей работать в условиях союза и улучшило условия для трудовых мигрантов.ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Организация функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются пять стран: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения.Ранее о том, что Узбекистан и Таджикистан должны интегрироваться в ЕАЭС, заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/chto-dast-uzbekistanu-vstuplenie-v-eaes--podrobnoe-issledovanie-eabr-19491789.html
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центральная азия, еаэс, кыргызстан, садыр жапаров

Садыр Жапаров высказался за вступление в ЕАЭС всех стран Центральной Азии

09:25 31.08.2021 (обновлено: 09:26 31.08.2021)
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© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
/
Перейти в фотобанк
Сейчас членами экономической организации являются пять стран бывшего СССР.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказался за то, чтобы соседи республики по региону — Узбекистан, Таджикистан и Туркмения — вступили в Евразийский экономический союз.
Накануне кыргызский лидер встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины независимости страны.
В мероприятии приняли участие более 50 глав посольств иностранных государств и международных организаций.
В своей речи Жапаров отметил, что вступление Киргизии в ЕАЭС "привело к положительным результатам в торгово-экономических отношениях, а также в развитии промышленного производства и сельского хозяйства", создало возможности для кыргызских предпринимателей работать в условиях союза и улучшило условия для трудовых мигрантов.
"Садыр Жапаров высказал пожелание видеть ближайших региональных партнеров — Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан — членами данной организации (ЕАЭС. — Sputnik)", — сообщили в пресс-службе главы государства.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Организация функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются пять стран: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения.
Ранее о том, что Узбекистан и Таджикистан должны интегрироваться в ЕАЭС, заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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