https://uz.sputniknews.ru/20210831/sotrudniki-natsgvardii-poluchili-klyuchi-ot-novyx-kvartir-20315365.html
Сотрудники Нацгвардии получили ключи от новых квартир
Сотрудники Нацгвардии получили ключи от новых квартир
Современные пятиэтажные дома для военннослужащих сданы в эксплуатацию в Сурхандарьинской области. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T17:33+0500
2021-08-31T17:33+0500
2021-08-31T17:33+0500
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жилье
нацгвардия
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Первые владельцы квартир в новых служебных домах в Сурхандарьинской области для военнослужащих 30 августа получили ключи.Первыми обладателями служебного жилья стали сотрудники Национальной гвардии, сообщается на сайте военного ведомства.Гвардейцы получили квартиры на условиях льготных ипотечных долгосрочных кредитов для молодых военнослужащих, говорится в сообщении.Напомним, еще в начале 2017 года было объявлено о внедрении мер социальной защиты сотрудников Вооруженных сил страны, включавших в себя строительство 56 служебных домов в различных регионах Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/v-navoiyskoy-oblasti-sdany-v-ekspluatatsiyu-novye-uchebnye-poligony-20130337.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, жилье, нацгвардия
Сотрудники Нацгвардии получили ключи от новых квартир
Современные пятиэтажные дома для военннослужащих сданы в эксплуатацию в Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Первые владельцы квартир в новых служебных домах в Сурхандарьинской области для военнослужащих 30 августа получили ключи.
Первыми обладателями служебного жилья стали сотрудники Национальной гвардии, сообщается на сайте
военного ведомства.
Гвардейцы получили квартиры на условиях льготных ипотечных долгосрочных кредитов для молодых военнослужащих, говорится в сообщении.
Напомним, еще в начале 2017 года было объявлено
о внедрении мер социальной защиты сотрудников Вооруженных сил страны, включавших в себя строительство 56 служебных домов в различных регионах Узбекистана.