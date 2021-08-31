https://uz.sputniknews.ru/20210831/sotrudniki-natsgvardii-poluchili-klyuchi-ot-novyx-kvartir-20315365.html

Сотрудники Нацгвардии получили ключи от новых квартир

Сотрудники Нацгвардии получили ключи от новых квартир

Современные пятиэтажные дома для военннослужащих сданы в эксплуатацию в Сурхандарьинской области. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T17:33+0500

2021-08-31T17:33+0500

2021-08-31T17:33+0500

общество

узбекистан

жилье

нацгвардия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20314938_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a13ab85a72af7ad3b5c011d1b23d624.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Первые владельцы квартир в новых служебных домах в Сурхандарьинской области для военнослужащих 30 августа получили ключи.Первыми обладателями служебного жилья стали сотрудники Национальной гвардии, сообщается на сайте военного ведомства.Гвардейцы получили квартиры на условиях льготных ипотечных долгосрочных кредитов для молодых военнослужащих, говорится в сообщении.Напомним, еще в начале 2017 года было объявлено о внедрении мер социальной защиты сотрудников Вооруженных сил страны, включавших в себя строительство 56 служебных домов в различных регионах Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/v-navoiyskoy-oblasti-sdany-v-ekspluatatsiyu-novye-uchebnye-poligony-20130337.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, жилье, нацгвардия