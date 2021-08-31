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Сотрудники Нацгвардии получили ключи от новых квартир
Сотрудники Нацгвардии получили ключи от новых квартир
Современные пятиэтажные дома для военннослужащих сданы в эксплуатацию в Сурхандарьинской области. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T17:33+0500
2021-08-31T17:33+0500
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жилье
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Первые владельцы квартир в новых служебных домах в Сурхандарьинской области для военнослужащих 30 августа получили ключи.Первыми обладателями служебного жилья стали сотрудники Национальной гвардии, сообщается на сайте военного ведомства.Гвардейцы получили квартиры на условиях льготных ипотечных долгосрочных кредитов для молодых военнослужащих, говорится в сообщении.Напомним, еще в начале 2017 года было объявлено о внедрении мер социальной защиты сотрудников Вооруженных сил страны, включавших в себя строительство 56 служебных домов в различных регионах Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/v-navoiyskoy-oblasti-sdany-v-ekspluatatsiyu-novye-uchebnye-poligony-20130337.html
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узбекистан, жилье, нацгвардия

Сотрудники Нацгвардии получили ключи от новых квартир

17:33 31.08.2021
312
© Пресс-служба Национальной гвардии УзбекистанаВоеннослужащие Национальной гвардии Узбекистана получили ключи от служебных квартир
Военнослужащие Национальной гвардии Узбекистана получили ключи от служебных квартир - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
Современные пятиэтажные дома для военннослужащих сданы в эксплуатацию в Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Первые владельцы квартир в новых служебных домах в Сурхандарьинской области для военнослужащих 30 августа получили ключи.
Первыми обладателями служебного жилья стали сотрудники Национальной гвардии, сообщается на сайте военного ведомства.
Гвардейцы получили квартиры на условиях льготных ипотечных долгосрочных кредитов для молодых военнослужащих, говорится в сообщении.
Напомним, еще в начале 2017 года было объявлено о внедрении мер социальной защиты сотрудников Вооруженных сил страны, включавших в себя строительство 56 служебных домов в различных регионах Узбекистана.
В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
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