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В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны
В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны
На новых учебных объектах обустроены классы по пулевой стрельбе, тактический городок и другие площадки. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T17:03+0500
2021-08-18T17:34+0500
общество
вооруженные силы
навоийская область
военные
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В воинских частях Минобороны в Навоийской области сдали в эксплуатацию новые учебные полигоны, сообщает агентство УзА.Такой подарок ко Дню независимости сделали военнослужащим, проходящим службу в городе Зарафшан и Учкудукском районе. На новых объектах обустроены классы по пулевой стрельбе, тактический городок. Оборудовали площадку для стрельбы, а также обновили столовую, спальные комнаты для солдат. В начале августа 2021 года на горном полигоне "Термез", близ границы Афганистана прошли совместные военные учения России и Узбекистана.Маневры продлились пять дней. В них были задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РФ и РУз, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/vrag-ne-proydet-spetsnazovtsy-uzbekistana-i-rossii-proveli-uchebnyy-boy-na-poligone-termez-19972703.html
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вооруженные силы, навоийская область, военные

В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны

17:03 18.08.2021 (обновлено: 17:34 18.08.2021)
371
© Агентство УзАВ Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны
В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Агентство УзА
На новых учебных объектах обустроены классы по пулевой стрельбе, тактический городок и другие площадки.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В воинских частях Минобороны в Навоийской области сдали в эксплуатацию новые учебные полигоны, сообщает агентство УзА.
Такой подарок ко Дню независимости сделали военнослужащим, проходящим службу в городе Зарафшан и Учкудукском районе. На новых объектах обустроены классы по пулевой стрельбе, тактический городок. Оборудовали площадку для стрельбы, а также обновили столовую, спальные комнаты для солдат.
Учения РФ и Узбекистана на полигоне Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Видео
Враг не пройдет: спецназовцы Узбекистана и России провели учебный бой на полигоне "Термез"
6 августа, 14:36
312
В начале августа 2021 года на горном полигоне "Термез", близ границы Афганистана прошли совместные военные учения России и Узбекистана.
Маневры продлились пять дней. В них были задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РФ и РУз, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
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