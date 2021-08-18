https://uz.sputniknews.ru/20210818/v-navoiyskoy-oblasti-sdany-v-ekspluatatsiyu-novye-uchebnye-poligony-20130337.html

В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны

В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны

На новых учебных объектах обустроены классы по пулевой стрельбе, тактический городок и другие площадки. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

вооруженные силы

навоийская область

военные

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В воинских частях Минобороны в Навоийской области сдали в эксплуатацию новые учебные полигоны, сообщает агентство УзА.Такой подарок ко Дню независимости сделали военнослужащим, проходящим службу в городе Зарафшан и Учкудукском районе. На новых объектах обустроены классы по пулевой стрельбе, тактический городок. Оборудовали площадку для стрельбы, а также обновили столовую, спальные комнаты для солдат. В начале августа 2021 года на горном полигоне "Термез", близ границы Афганистана прошли совместные военные учения России и Узбекистана.Маневры продлились пять дней. В них были задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РФ и РУз, а также 300 единиц вооружения и военной техники.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/vrag-ne-proydet-spetsnazovtsy-uzbekistana-i-rossii-proveli-uchebnyy-boy-na-poligone-termez-19972703.html

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вооруженные силы, навоийская область, военные