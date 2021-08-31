https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekistanka-liliya-shakirova-diskvalifitsirovana-za-doping-20306387.html

Узбекистанка Лилия Шакирова дисквалифицирована за допинг

Узбекистанка Лилия Шакирова дисквалифицирована за допинг

По результатам теста у 29-летней девушки-бойца смешанного стиля (MMA) выявлено в крови наличие мельдония. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T12:31+0500

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спорт

узбекистанка

допинг-пробы

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Узбекистанская спортсменка Лилия Шакирова отстранена от участия в соревнованиях на два года из-за положительного результата допинг-теста, сообщает антидопинговое агентство США USADA.По результатам теста у 29-летней девушки-бойца смешанного стиля (MMA) было выявлено в крови наличие мельдония.Отмечается, что при подписании контракта с UFC к спортсменам, раскрывающим факт употребления запрещенных веществ, не применяются жесткие меры. Они могут быть дисквалифицированы на полгода и должны пройти как минимум два теста на чистые допинг-пробы перед боем.Допинг-тест Шакирова сдала в декабре 2020-го. Теперь она снова получит право участвовать в соревнованиях через два года после положительного результата теста. Таким образом, узбекистанка вновь сможет выйти на ринг только 5 августа 2022 года. Напомним: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило препарат мельдоний в список запрещенных 1 января 2016 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/sambist-dilshod-choriev-diskvalifitsirovan-na-chetyre-goda-iz-za-dopinga-19401465.html

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узбекистанка, допинг-пробы