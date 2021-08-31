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Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020
Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020
Заключительный этап соревнований с участием Ибрагимова состоится в 10.30 по ташкентскому времени. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T10:52+0500
2021-08-31T10:52+0500
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узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистан
спорт
финал
стрелок
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Бронзовый призер Игр Рио-2016 Сервер Ибрагимов имеет все шансы на победу в финале Паралимпиады-2020.Спортсмен успешно прошел отборочный этап по парастрелковому спорту (пистолет, 50 м).Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РУз.Ибрагимов показал высокий результат, набрав 574 очка. Это обеспечило узбекистанцу четвертую строчку в общем зачете и место в финале.Финал с участием Ибрагимова состоится во вторник в 10.30 по ташкентскому времени.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/shoxsanam-toshpulatova-zavoevala-bronzu-na-paralimpiade-v-tokio-20297470.html
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узбекистан, спорт, финал, стрелок
Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020
10:52 31.08.2021 (обновлено: 11:27 31.08.2021)
Заключительный этап соревнований с участием Ибрагимова состоится в 10.30 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Бронзовый призер Игр Рио-2016 Сервер Ибрагимов имеет все шансы на победу в финале Паралимпиады-2020.
Спортсмен успешно прошел отборочный этап по парастрелковому спорту (пистолет, 50 м).
Об этом сообщили
в Национальном олимпийском комитете (НОК) РУз.
Ибрагимов показал высокий результат, набрав 574 очка. Это обеспечило узбекистанцу четвертую строчку в общем зачете и место в финале.
"Следует отметить, что в этом этапе приняли участие 27 парастрелков, и восемь лучших удостоились шанса участия в финале", — добавили в НОК.
Финал с участием Ибрагимова состоится во вторник в 10.30 по ташкентскому времени.