https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekskiy-strelok-server-ibragimov-vorvalsya-v-final-paralimpiady-2020-20303322.html

Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020

Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020

Заключительный этап соревнований с участием Ибрагимова состоится в 10.30 по ташкентскому времени. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

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узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Бронзовый призер Игр Рио-2016 Сервер Ибрагимов имеет все шансы на победу в финале Паралимпиады-2020.Спортсмен успешно прошел отборочный этап по парастрелковому спорту (пистолет, 50 м).Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РУз.Ибрагимов показал высокий результат, набрав 574 очка. Это обеспечило узбекистанцу четвертую строчку в общем зачете и место в финале.Финал с участием Ибрагимова состоится во вторник в 10.30 по ташкентскому времени.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/shoxsanam-toshpulatova-zavoevala-bronzu-na-paralimpiade-v-tokio-20297470.html

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