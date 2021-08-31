Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekskiy-strelok-server-ibragimov-vorvalsya-v-final-paralimpiady-2020-20303322.html
Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020
Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020
Заключительный этап соревнований с участием Ибрагимова состоится в 10.30 по ташкентскому времени. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T10:52+0500
2021-08-31T11:27+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистан
спорт
финал
стрелок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20303409_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_30ffc36531bef9a6a39e4c0338e34622.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Бронзовый призер Игр Рио-2016 Сервер Ибрагимов имеет все шансы на победу в финале Паралимпиады-2020.Спортсмен успешно прошел отборочный этап по парастрелковому спорту (пистолет, 50 м).Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РУз.Ибрагимов показал высокий результат, набрав 574 очка. Это обеспечило узбекистанцу четвертую строчку в общем зачете и место в финале.Финал с участием Ибрагимова состоится во вторник в 10.30 по ташкентскому времени.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/shoxsanam-toshpulatova-zavoevala-bronzu-na-paralimpiade-v-tokio-20297470.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20303409_55:0:1178:842_1920x0_80_0_0_aaa4677f1bee1817c12d13416dfb247d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, спорт, финал, стрелок

Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020

10:52 31.08.2021 (обновлено: 11:27 31.08.2021)
244
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСервер Ибрагимов
Сервер Ибрагимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Заключительный этап соревнований с участием Ибрагимова состоится в 10.30 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Бронзовый призер Игр Рио-2016 Сервер Ибрагимов имеет все шансы на победу в финале Паралимпиады-2020.
Спортсмен успешно прошел отборочный этап по парастрелковому спорту (пистолет, 50 м).
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РУз.
Ибрагимов показал высокий результат, набрав 574 очка. Это обеспечило узбекистанцу четвертую строчку в общем зачете и место в финале.

"Следует отметить, что в этом этапе приняли участие 27 парастрелков, и восемь лучших удостоились шанса участия в финале", — добавили в НОК.

Финал с участием Ибрагимова состоится во вторник в 10.30 по ташкентскому времени.
Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
Шохсанам Тошпулатова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио
Вчера, 16:43
3035
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:51ИБР поможет Узбекистану реализовать шесть крупных инвестпроектов
13:29Монумент Независимости открылся в Ташкенте
13:11Экс-гендиректор фармацевтической фирмы из Узбекистана задержан в Петербурге
13:03СамГАСИ возглавила профессор из Турции
12:31Узбекистанка Лилия Шакирова дисквалифицирована за допинг
12:19Китай оседлал тигра: Запад теряет деньги
11:41Узбекистан хочет провести официальные консультации о вхождении в ЕАБР
11:27Талибы вмешались в выборы во Франции и Германии
11:23Осталось засадить 400 тыс. га осушенного дня Арала – Зиновий Новицкий
10:56Китай ограничил детям время на компьютерные игры тремя часами в неделю
10:52Узбекский стрелок Сервер Ибрагимов пробился в финал Паралимпиады-2020
10:35Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов
10:27Американцы на прощание убили кого могли
10:01Филиал ВГИКа открывается в Ташкенте: главное о правилах обучения
09:25Садыр Жапаров высказался за вступление в ЕАЭС всех стран Центральной Азии
08:53Узбекистан предупредил США о депортации "злейших врагов" талибов
08:30Кто из лидеров стран ЕС поздравил Узбекистан с 30-летием независимости
07:09Спасти рядового... и офицера: военные медики Узбекистана бьют рекорды на АрМИ — видео
ВчераУзбекистан завоевал "бронзу" в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" – видео
ВчераЛидеры стран поздравили Мирзиёева и узбекистанцев с 30-летием независимости республики