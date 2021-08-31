https://uz.sputniknews.ru/20210831/v-namanganskoy-seme-rodilas-troynya-20316194.html
В Наманганской семье родилась тройня
В Наманганской семье родилась тройня
Вес девочек составляет около 2-2,5 кг. Близняшки родились здоровыми и крепкими. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T19:02+0500
2021-08-31T19:02+0500
2021-08-31T19:01+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. В перинатальном центре Наманганской области появились на свет сразу трое малышей, сообщает информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана.По данным ведомства, пополнение произошло в семье у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района Раънохон Саломовой.Вес девочек составляет около 2-2,5 кг. Близняшки родились здоровыми и крепкими, информирует Минздрав.
https://uz.sputniknews.ru/20200310/Mama-troynyashek-dozhdalas-vypiski-iz-roddoma-tolko-v-zhenskiy-den-13636654.html
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узбекистан, роды, наманганская область, семья
В Наманганской семье родилась тройня
Вес девочек составляет около 2-2,5 кг. Близняшки родились здоровыми и крепкими.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik.
В перинатальном центре Наманганской области появились на свет сразу трое малышей, сообщает
информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
По данным ведомства, пополнение произошло в семье у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района Раънохон Саломовой.
Вес девочек составляет около 2-2,5 кг. Близняшки родились здоровыми и крепкими, информирует Минздрав.