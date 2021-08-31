https://uz.sputniknews.ru/20210831/vadim-abramov-prokommentiroval-sluxi-o-ego-zarplate-v-250-mln-sumov-20314742.html

Вадим Абрамов прокомментировал слухи о его зарплате в 250 млн сумов

Вадим Абрамов прокомментировал слухи о его зарплате в 250 млн сумов

По мнению спикера, справедливо будет, если озвучат зарплату всех, кто тренировал сборную Узбекистана, в том числе и Эктора Купера. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T17:23+0500

2021-08-31T17:23+0500

2021-08-31T17:28+0500

спорт

сборная узбекистана

футбол

вадим абрамов

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Экс-главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов в интервью проекта Alter ego прокомментировал слухи о своей зарплате в 250 млн сумов. По словам спикера, во время тренерской карьеры в сборной Катара в 2011 году, его зарплата составляла 1 млн 200 сумов."Я Вам так скажу, когда я работал и в Бунёдкоре, и в сборной, у меня гораздо меньше зарплата была, чем у предыдущих тренеров", - сказал Абрамов.Как считает эксперт, справедливо будет, если озвучат зарплату всех, кто тренировал сборную Узбекистана, в том числе и Эктора Купера. На пост главного тренера сборной Узбекистана Абрамов был назначен 23 сентября 2019 года. Однако под его руководством сборная не вышла в третий раунд отбора на ЧА-2022 в Катаре. В июне 2021-го он подал в отставку. Ранее Абрамов занимал должность главного тренера клуба "Бунёдкор". В сезоне 2019-го он вместе с молодой командой завоевал бронзовые медали чемпионата и в конце года был признан лучшим узбекистанским тренером.

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сборная узбекистана, футбол, вадим абрамов