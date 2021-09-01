АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
"АрМИ-2021": Узбекистан показал второй результат в "Эстафете на боевых машинах"
19:45 01.09.2021 (обновлено: 19:46 01.09.2021)
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© Пресс-центр Армейских международных игр "АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
© Пресс-центр Армейских международных игр
Соревнования проходили в Рязанской области на полигоне "Дубровичи" Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Команда из Узбекистана заняла второе место в заключительном этапе Международных Армейских игр-2021 - "Эстафета на боевых машинах" конкурса "Десантный взвод". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Соревнования проходили в Рязанской области на полигоне "Дубровичи" Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.
В ходе эстафеты замкнутую трассу общей протяженностью 3,2 км на боевых машинах прошли сборные Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Китая, Мьянмы, России и Узбекистана.
© Пресс-центр Армейских международных игр "АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
1/4
© Пресс-центр Армейских международных игр
"АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
© Пресс-центр Армейских международных игр "АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
2/4
© Пресс-центр Армейских международных игр
"АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
© Пресс-центр Армейских международных игр "АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
3/4
© Пресс-центр Армейских международных игр
"АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
© Пресс-центр Армейских международных игр "АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
4/4
© Пресс-центр Армейских международных игр
"АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
1/4
© Пресс-центр Армейских международных игр
"АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
2/4
© Пресс-центр Армейских международных игр
"АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
3/4
© Пресс-центр Армейских международных игр
"АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
4/4
© Пресс-центр Армейских международных игр
"АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
По предварительным результатам, турнирную таблицу первого дивизиона команд на боевых машинах возглавила российская команда. Второй результат в эстафете показали узбекистанские военнослужащие. Третьими финишировал экипаж из Казахстана.
Отмечается, что окончательные итоги конкурса по сумме всех четырех прошедших этапов судейская коллегия огласит чуть позже.
В копилке военнослужащих Узбекистана уже имеется четыре "золота". Первые места они заслуженно получили в соревнованиях: "Эстафета военных медиков", "Полевая кухня" и "Верный друг"(мужская и женская команды). К тому же узбекистанцы завоевали одну серебряную медаль в "гонке преследования" и две "бронзы" в "Индивидуальной гонке" и в "Мастерстве автобронетанковой техники".
Всего в международном конкурсе "АрМИ-2021" приняли участие около 600 военнослужащих, представляющих 35 команд из 24 стран. Все этапы состязания проходили в период с 22 августа по 1 сентября 2021 года.