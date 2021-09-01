https://uz.sputniknews.ru/20210901/armi-2021-uzbekistan-pokazal-vtoroy-rezultat-v-estafete-na-boevyx-mashinax-20332169.html

"АрМИ-2021": Узбекистан показал второй результат в "Эстафете на боевых машинах"

"АрМИ-2021": Узбекистан показал второй результат в "Эстафете на боевых машинах"

Соревнования проходили в Рязанской области на полигоне "Дубровичи" Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T19:45+0500

2021-09-01T19:45+0500

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арми-2021

конкурс

минобороны рф

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Команда из Узбекистана заняла второе место в заключительном этапе Международных Армейских игр-2021 - "Эстафета на боевых машинах" конкурса "Десантный взвод". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Соревнования проходили в Рязанской области на полигоне "Дубровичи" Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. В ходе эстафеты замкнутую трассу общей протяженностью 3,2 км на боевых машинах прошли сборные Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Китая, Мьянмы, России и Узбекистана. По предварительным результатам, турнирную таблицу первого дивизиона команд на боевых машинах возглавила российская команда. Второй результат в эстафете показали узбекистанские военнослужащие. Третьими финишировал экипаж из Казахстана.Отмечается, что окончательные итоги конкурса по сумме всех четырех прошедших этапов судейская коллегия огласит чуть позже. В копилке военнослужащих Узбекистана уже имеется четыре "золота". Первые места они заслуженно получили в соревнованиях: "Эстафета военных медиков", "Полевая кухня" и "Верный друг"(мужская и женская команды). К тому же узбекистанцы завоевали одну серебряную медаль в "гонке преследования" и две "бронзы" в "Индивидуальной гонке" и в "Мастерстве автобронетанковой техники".Всего в международном конкурсе "АрМИ-2021" приняли участие около 600 военнослужащих, представляющих 35 команд из 24 стран. Все этапы состязания проходили в период с 22 августа по 1 сентября 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistan-zavoeval-chetvertoe-zoloto-na-armi-2021-20318116.html

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конкурс, минобороны рф, военнослужащие