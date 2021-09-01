https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistan-zavoeval-chetvertoe-zoloto-na-armi-2021-20318116.html

Узбекистан завоевал четвертое "золото" на АрМИ-2021

Узбекистан завоевал четвертое "золото" на АрМИ-2021

Команда Минобороны республики, принимавшая участие в соревнованиях "Полевая кухня" Армейских международных игр "АрМИ-2021", обойдя соперников из России... 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T00:15+0500

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арми-2021

узбекистан

повара

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В копилки военнослужащих Узбекистана четвертая золотая медаль Армейских международных игр. Ее принесли узбекистанские повара, ставшие лучшими на домашнем этапе состязаний.По сумме всех конкурсов сборная Узбекистана набрала 1 396,5, на втором месте повара из России — 1 334, а третью строчку поделили между собой команды Беларуси и Вьетнама — по 1 129 баллов.Таким образом команда Минобороны республики к этому моменту завоевала четыре награды высшей пробы:Седьмые Армейские международные игры проходят с 23 августа по 4 сентября. Узбекистан уже в третий раз принимал у себя несколько этапов соревнований, в частности, состязания медицинских работников и поваров.

https://uz.sputniknews.ru/20210831/na-vkus-i-tsvet-kak-opredelyayut-luchshix-povarov-na-konkurse-armi-2021--video-20317046.html

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, повара