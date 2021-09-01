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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан
АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistan-zavoeval-chetvertoe-zoloto-na-armi-2021-20318116.html
Узбекистан завоевал четвертое "золото" на АрМИ-2021
Узбекистан завоевал четвертое "золото" на АрМИ-2021
Команда Минобороны республики, принимавшая участие в соревнованиях "Полевая кухня" Армейских международных игр "АрМИ-2021", обойдя соперников из России... 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T00:15+0500
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арми-2021
узбекистан
повара
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В копилки военнослужащих Узбекистана четвертая золотая медаль Армейских международных игр. Ее принесли узбекистанские повара, ставшие лучшими на домашнем этапе состязаний.По сумме всех конкурсов сборная Узбекистана набрала 1 396,5, на втором месте повара из России — 1 334, а третью строчку поделили между собой команды Беларуси и Вьетнама — по 1 129 баллов.Таким образом команда Минобороны республики к этому моменту завоевала четыре награды высшей пробы:Седьмые Армейские международные игры проходят с 23 августа по 4 сентября. Узбекистан уже в третий раз принимал у себя несколько этапов соревнований, в частности, состязания медицинских работников и поваров.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/na-vkus-i-tsvet-kak-opredelyayut-luchshix-povarov-na-konkurse-armi-2021--video-20317046.html
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узбекистан, повара

Узбекистан завоевал четвертое "золото" на АрМИ-2021

00:15 01.09.2021
158
© Рамиз БахтияровКонкурс "Военно-полевая кухня" на АрМИ-2021
Конкурс Военно-полевая кухня на АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Команда Минобороны республики, принимавшая участие в соревнованиях "Полевая кухня" Армейских международных игр "АрМИ-2021", обойдя соперников из России, Беларуси, Вьетнама и Таджикистана, стала победителем в этой дисциплине.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В копилки военнослужащих Узбекистана четвертая золотая медаль Армейских международных игр. Ее принесли узбекистанские повара, ставшие лучшими на домашнем этапе состязаний.
По сумме всех конкурсов сборная Узбекистана набрала 1 396,5, на втором месте повара из России — 1 334, а третью строчку поделили между собой команды Беларуси и Вьетнама — по 1 129 баллов.
Конкурс полевая кухня на АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
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Таким образом команда Минобороны республики к этому моменту завоевала четыре награды высшей пробы:
мужская команда конкурса "Верный друг";
женская сборная конкурса "Верный друг";
"Военно-медицинская эстафета";
"Полевая кухня".
© Рамиз БахтияровКонкурс "Военно-полевая кухня" на АрМИ-2021
Конкурс Военно-полевая кухня на АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Конкурс "Военно-полевая кухня" на АрМИ-2021
© Рамиз Бахтияров
Седьмые Армейские международные игры проходят с 23 августа по 4 сентября. Узбекистан уже в третий раз принимал у себя несколько этапов соревнований, в частности, состязания медицинских работников и поваров.
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