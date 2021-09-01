АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
Узбекистан завоевал четвертое "золото" на АрМИ-2021
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© Рамиз БахтияровКонкурс "Военно-полевая кухня" на АрМИ-2021
© Рамиз Бахтияров
Команда Минобороны республики, принимавшая участие в соревнованиях "Полевая кухня" Армейских международных игр "АрМИ-2021", обойдя соперников из России, Беларуси, Вьетнама и Таджикистана, стала победителем в этой дисциплине.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В копилки военнослужащих Узбекистана четвертая золотая медаль Армейских международных игр. Ее принесли узбекистанские повара, ставшие лучшими на домашнем этапе состязаний.
По сумме всех конкурсов сборная Узбекистана набрала 1 396,5, на втором месте повара из России — 1 334, а третью строчку поделили между собой команды Беларуси и Вьетнама — по 1 129 баллов.
Таким образом команда Минобороны республики к этому моменту завоевала четыре награды высшей пробы:
мужская команда конкурса "Верный друг";
женская сборная конкурса "Верный друг";
"Военно-медицинская эстафета";
"Полевая кухня".
© Рамиз БахтияровКонкурс "Военно-полевая кухня" на АрМИ-2021
Конкурс "Военно-полевая кухня" на АрМИ-2021
© Рамиз Бахтияров
Седьмые Армейские международные игры проходят с 23 августа по 4 сентября. Узбекистан уже в третий раз принимал у себя несколько этапов соревнований, в частности, состязания медицинских работников и поваров.