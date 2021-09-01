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Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график
Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график
Профилактические мероприятия запланированы на начало сентября. Первым в списке значится Яккасарайский район. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T17:17+0500
2021-09-01T17:17+0500
общество
ташкент
отключение воды
гуп "сувсоз"
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с шестого сентября стартует плановое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошкент шахар сув таъминоти".По данным компании, временная приостановка подачи водоснабжения в районах Ташкента связана с предстоящими профилактическими работами на водопроводных сетях. Таким образом, комплексные мероприятия пройдут в столице с 6 сентября по 7 октября этого года. С полным графиком отключения холодной воды по районам можно ознакомиться здесь.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-gotovy-vvesti-sistemu-intellektualnogo-ucheta-vody-19374369.html
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ташкент, отключение воды, гуп "сувсоз"

Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график

17:17 01.09.2021
1290
© СС0 / Unsplash / Jos SpeetjensКран на кухне
Кран на кухне - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© СС0 / Unsplash / Jos Speetjens
Профилактические мероприятия запланированы на начало сентября. Первым в списке значится Яккасарайский район.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с шестого сентября стартует плановое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошкент шахар сув таъминоти".
По данным компании, временная приостановка подачи водоснабжения в районах Ташкента связана с предстоящими профилактическими работами на водопроводных сетях.
Счетчик воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
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23 июня, 15:44
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Таким образом, комплексные мероприятия пройдут в столице с 6 сентября по 7 октября этого года.
С полным графиком отключения холодной воды по районам можно ознакомиться здесь.
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