https://uz.sputniknews.ru/20210901/kogda-nachnetsya-planovoe-otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente---grafik-20330723.html

Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график

Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график

Профилактические мероприятия запланированы на начало сентября. Первым в списке значится Яккасарайский район. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T17:17+0500

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общество

ташкент

отключение воды

гуп "сувсоз"

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с шестого сентября стартует плановое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошкент шахар сув таъминоти".По данным компании, временная приостановка подачи водоснабжения в районах Ташкента связана с предстоящими профилактическими работами на водопроводных сетях. Таким образом, комплексные мероприятия пройдут в столице с 6 сентября по 7 октября этого года. С полным графиком отключения холодной воды по районам можно ознакомиться здесь.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-gotovy-vvesti-sistemu-intellektualnogo-ucheta-vody-19374369.html

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ташкент, отключение воды, гуп "сувсоз"