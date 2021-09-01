https://uz.sputniknews.ru/20210901/kogda-nachnetsya-planovoe-otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente---grafik-20330723.html
Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график
Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график
Профилактические мероприятия запланированы на начало сентября. Первым в списке значится Яккасарайский район. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T17:17+0500
2021-09-01T17:17+0500
2021-09-01T17:17+0500
общество
ташкент
отключение воды
гуп "сувсоз"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/11/18754875_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_9aa71cbc1217d96bd42e790f753a0357.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с шестого сентября стартует плановое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошкент шахар сув таъминоти".По данным компании, временная приостановка подачи водоснабжения в районах Ташкента связана с предстоящими профилактическими работами на водопроводных сетях. Таким образом, комплексные мероприятия пройдут в столице с 6 сентября по 7 октября этого года. С полным графиком отключения холодной воды по районам можно ознакомиться здесь.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-gotovy-vvesti-sistemu-intellektualnogo-ucheta-vody-19374369.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/11/18754875_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a6425e1480998e98398801ba92d923db.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, отключение воды, гуп "сувсоз"
Когда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график
Профилактические мероприятия запланированы на начало сентября. Первым в списке значится Яккасарайский район.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с шестого сентября стартует плановое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошкент шахар сув таъминоти".
По данным компании, временная приостановка подачи водоснабжения в районах Ташкента связана с предстоящими профилактическими работами на водопроводных сетях.
Таким образом, комплексные мероприятия пройдут в столице с 6 сентября по 7 октября этого года.
С полным графиком отключения холодной воды по районам можно ознакомиться здесь
.