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Матвиенко — Нарбаевой: РФ ценит настрой Узбекистана на развитие партнерства
Матвиенко — Нарбаевой: РФ ценит настрой Узбекистана на развитие партнерства
Парламентарий поздравила узбекских коллег с Днем независимости. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T12:57+0500
2021-09-01T13:01+0500
политика
узбекистан
совет федерации федерального собрания рф
внешняя политика
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В России ценят настрой руководства Узбекистана на развитие союзнических и партнерских отношений с РФ, основанных на доверии и взаимном уважении.Об этом спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко написала в телеграмме на имя председателя Сената Олий Мажлиса РУз Танзилы Нарбаевой.Матвиенко также отметила, что в Совфеде рассчитывают на расширение контактов между парламентариями России и Узбекистана. Председатель Совфеда пожелала коллегам успехов в законодательной деятельности, братскому народу Узбекистана — мира и процветания.Ранее республику поздравил с 30-летием независимости президент РФ Владимир Путин.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/putin-i-si-tszinpin-pozdravili-uzbekistan-s-dnem-nezavisimosti-20323390.html
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узбекистан, совет федерации федерального собрания рф, внешняя политика, валентина матвиенко

Матвиенко — Нарбаевой: РФ ценит настрой Узбекистана на развитие партнерства

12:57 01.09.2021 (обновлено: 13:01 01.09.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Парламентарий поздравила узбекских коллег с Днем независимости.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В России ценят настрой руководства Узбекистана на развитие союзнических и партнерских отношений с РФ, основанных на доверии и взаимном уважении.
Об этом спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко написала в телеграмме на имя председателя Сената Олий Мажлиса РУз Танзилы Нарбаевой.

"В течение последних десятилетий Узбекистан демонстрирует значительные успехи в построении благополучного и процветающего общества", — говорится в сообщении.

Матвиенко также отметила, что в Совфеде рассчитывают на расширение контактов между парламентариями России и Узбекистана.
"Убеждены, что конструктивный диалог и эффективная совместная работа будут содействовать раскрытию значительного потенциала российско-узбекистанских связей", — подчеркнула она.
Председатель Совфеда пожелала коллегам успехов в законодательной деятельности, братскому народу Узбекистана — мира и процветания.
Ранее республику поздравил с 30-летием независимости президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Общество
Путин и Си Цзиньпин поздравили Узбекистан с Днем независимости
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