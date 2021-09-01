https://uz.sputniknews.ru/20210901/matvienko--narbaevoy-rf-tsenit-nastroy-uzbekistana-na-razvitie-partnerstva-20325794.html

Матвиенко — Нарбаевой: РФ ценит настрой Узбекистана на развитие партнерства

Матвиенко — Нарбаевой: РФ ценит настрой Узбекистана на развитие партнерства

Парламентарий поздравила узбекских коллег с Днем независимости. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T12:57+0500

2021-09-01T12:57+0500

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политика

узбекистан

совет федерации федерального собрания рф

внешняя политика

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В России ценят настрой руководства Узбекистана на развитие союзнических и партнерских отношений с РФ, основанных на доверии и взаимном уважении.Об этом спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко написала в телеграмме на имя председателя Сената Олий Мажлиса РУз Танзилы Нарбаевой.Матвиенко также отметила, что в Совфеде рассчитывают на расширение контактов между парламентариями России и Узбекистана. Председатель Совфеда пожелала коллегам успехов в законодательной деятельности, братскому народу Узбекистана — мира и процветания.Ранее республику поздравил с 30-летием независимости президент РФ Владимир Путин.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/putin-i-si-tszinpin-pozdravili-uzbekistan-s-dnem-nezavisimosti-20323390.html

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узбекистан, совет федерации федерального собрания рф, внешняя политика, валентина матвиенко