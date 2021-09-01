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Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с ЕАЭС — Мирзиёев
Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с ЕАЭС — Мирзиёев
Страна смогла установить тесные связи за короткий период времени в качестве государства-наблюдателя 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T08:44+0500
2021-09-01T08:44+0500
2021-09-01T08:44+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Узбекистану за короткий период удалось наладить эффективные отношения с ЕАЭС.Об этом заявил глава государства Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественном мероприятии под Ташкентом по случаю 30-летия независимости Узбекистана.Напомним, что Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС начале декабря 2020 года.Мирзиёев напомнил, что в 2020-м республика впервые председательствовала в СНГ.Несмотря на то, что это был непростой, пандемийный год, Узбекистан успешно справился со своими обязанностями как организатора. Этому была дана высокая оценка, подчеркнул глава государства.ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются пять стран бывшего СССР: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/sadyr-japarov-vystupil-za-vstuplenie-v-eaes-vsex-stran-tsentralnoy-azii-20301589.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с ЕАЭС — Мирзиёев
Страна смогла установить тесные связи за короткий период времени в качестве государства-наблюдателя
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Узбекистану за короткий период удалось наладить эффективные отношения с ЕАЭС.
Об этом заявил глава государства Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественном мероприятии под Ташкентом по случаю 30-летия независимости Узбекистана.
"Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с Евразийским экономическим союзом за короткий период времени в качестве государства-наблюдателя", — сказал президент.
Напомним, что Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС начале декабря 2020 года.
Мирзиёев напомнил, что в 2020-м республика впервые председательствовала в СНГ.
Несмотря на то, что это был непростой, пандемийный год, Узбекистан успешно справился со своими обязанностями как организатора.
Этому была дана высокая оценка, подчеркнул глава государства.
"В этом году мы возьмем на себя председательство в Шанхайской организации сотрудничества и тщательно готовимся к ее саммиту в следующем году", — добавил Мирзиёев.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года.
Сейчас членами ЕАЭС являются пять стран бывшего СССР: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.