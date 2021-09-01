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Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с ЕАЭС — Мирзиёев

Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с ЕАЭС — Мирзиёев

Страна смогла установить тесные связи за короткий период времени в качестве государства-наблюдателя 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T08:44+0500

2021-09-01T08:44+0500

2021-09-01T08:44+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Узбекистану за короткий период удалось наладить эффективные отношения с ЕАЭС.Об этом заявил глава государства Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественном мероприятии под Ташкентом по случаю 30-летия независимости Узбекистана.Напомним, что Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС начале декабря 2020 года.Мирзиёев напомнил, что в 2020-м республика впервые председательствовала в СНГ.Несмотря на то, что это был непростой, пандемийный год, Узбекистан успешно справился со своими обязанностями как организатора. Этому была дана высокая оценка, подчеркнул глава государства.ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются пять стран бывшего СССР: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции