https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistantsy-v-dubae-na-lyuksovyx-avto-otmechayut-30-letie-nezavisimosti--video-20321569.html
Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео
Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео
Пользователи позитивно отнеслись к видеороликам и поздравили страну с круглой датой. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T11:20+0500
2021-09-01T11:20+0500
2021-09-01T11:25+0500
общество
день независимости узбекистана
дубай
машина
день независимости
автомобили
день независимости
автомобилисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/01/20322250_0:1089:2048:2241_1920x0_80_0_0_d6e98cb57348575e958e9a99190d7e01.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в республике большой праздник — День независимости. Страну поздравляют узбекистанцы со всех уголков планеты. Так, к празднованию приобщились соотечественники из Дубая. Владельцы люксовых авто выложили ролики, где видны Lamborghini разных цветов, а также узбекские флаги, разложенные на машинах.В другом ролике автомобилист проехался по дорогам Дубая, держа государственный флаг Узбекистана в руках.Ранее креативно поздравили свою родину автомобилисты из Бухары — водители покрасили свои машины в цвета государственного флага.Сотрудники ДПС, конечно, остановили авто, однако штрафовать автолюбителей не стали. Инспекторы поздравили водителей с праздником и пожелали счастливого пути.Необычный подарок также сделали альпинисты — они поднялись на одну из высочайших горных вершин Памира (7 134 и 6 100 метров) и установили там флаг Узбекистана.
дубай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/01/20322250_0:897:2048:2433_1920x0_80_0_0_5473f02bd950474b7adfd9e61c8f9fc3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
день независимости узбекистана, дубай, машина, день независимости, автомобили, день независимости, автомобилисты
Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео
11:20 01.09.2021 (обновлено: 11:25 01.09.2021)
Пользователи позитивно отнеслись к видеороликам и поздравили страну с круглой датой.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в республике большой праздник — День независимости.
Страну поздравляют узбекистанцы со всех уголков планеты. Так, к празднованию приобщились соотечественники из Дубая.
Владельцы люксовых авто выложили ролики, где видны Lamborghini разных цветов, а также узбекские флаги, разложенные на машинах.
В другом ролике автомобилист проехался по дорогам Дубая, держа государственный флаг Узбекистана в руках.
Ранее креативно поздравили
свою родину автомобилисты из Бухары — водители покрасили свои машины в цвета государственного флага.
Сотрудники ДПС, конечно, остановили авто, однако штрафовать автолюбителей не стали.
Инспекторы поздравили водителей с праздником и пожелали счастливого пути.
Необычный подарок также сделали
альпинисты — они поднялись на одну из высочайших горных вершин Памира (7 134 и 6 100 метров) и установили там флаг Узбекистана.