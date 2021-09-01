https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistantsy-v-dubae-na-lyuksovyx-avto-otmechayut-30-letie-nezavisimosti--video-20321569.html

Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео

Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео

Пользователи позитивно отнеслись к видеороликам и поздравили страну с круглой датой. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

день независимости узбекистана

дубай

машина

день независимости

автомобили

день независимости

автомобилисты

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в республике большой праздник — День независимости. Страну поздравляют узбекистанцы со всех уголков планеты. Так, к празднованию приобщились соотечественники из Дубая. Владельцы люксовых авто выложили ролики, где видны Lamborghini разных цветов, а также узбекские флаги, разложенные на машинах.В другом ролике автомобилист проехался по дорогам Дубая, держа государственный флаг Узбекистана в руках.Ранее креативно поздравили свою родину автомобилисты из Бухары — водители покрасили свои машины в цвета государственного флага.Сотрудники ДПС, конечно, остановили авто, однако штрафовать автолюбителей не стали. Инспекторы поздравили водителей с праздником и пожелали счастливого пути.Необычный подарок также сделали альпинисты — они поднялись на одну из высочайших горных вершин Памира (7 134 и 6 100 метров) и установили там флаг Узбекистана.

дубай

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день независимости узбекистана, дубай, машина, день независимости, автомобили, день независимости, автомобилисты