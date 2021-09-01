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Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео
Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео
Пользователи позитивно отнеслись к видеороликам и поздравили страну с круглой датой. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
день независимости узбекистана
дубай
машина
день независимости
автомобили
день независимости
автомобилисты
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в республике большой праздник — День независимости. Страну поздравляют узбекистанцы со всех уголков планеты. Так, к празднованию приобщились соотечественники из Дубая. Владельцы люксовых авто выложили ролики, где видны Lamborghini разных цветов, а также узбекские флаги, разложенные на машинах.В другом ролике автомобилист проехался по дорогам Дубая, держа государственный флаг Узбекистана в руках.Ранее креативно поздравили свою родину автомобилисты из Бухары — водители покрасили свои машины в цвета государственного флага.Сотрудники ДПС, конечно, остановили авто, однако штрафовать автолюбителей не стали. Инспекторы поздравили водителей с праздником и пожелали счастливого пути.Необычный подарок также сделали альпинисты — они поднялись на одну из высочайших горных вершин Памира (7 134 и 6 100 метров) и установили там флаг Узбекистана.
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день независимости узбекистана, дубай, машина, день независимости, автомобили, день независимости, автомобилисты

Узбекистанцы в Дубае на люксовых авто отмечают 30-летие независимости — видео

11:20 01.09.2021 (обновлено: 11:25 01.09.2021)
1480
© Unsplash / Brandon Atchison Lamborghini
Lamborghini - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Unsplash / Brandon Atchison
Пользователи позитивно отнеслись к видеороликам и поздравили страну с круглой датой.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в республике большой праздник — День независимости.
Страну поздравляют узбекистанцы со всех уголков планеты. Так, к празднованию приобщились соотечественники из Дубая.
Владельцы люксовых авто выложили ролики, где видны Lamborghini разных цветов, а также узбекские флаги, разложенные на машинах.
В другом ролике автомобилист проехался по дорогам Дубая, держа государственный флаг Узбекистана в руках.
Ранее креативно поздравили свою родину автомобилисты из Бухары — водители покрасили свои машины в цвета государственного флага.
Сотрудники ДПС, конечно, остановили авто, однако штрафовать автолюбителей не стали.
Инспекторы поздравили водителей с праздником и пожелали счастливого пути.
Необычный подарок также сделали альпинисты — они поднялись на одну из высочайших горных вершин Памира (7 134 и 6 100 метров) и установили там флаг Узбекистана.
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