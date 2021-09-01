https://uz.sputniknews.ru/20210901/v-mirzo-ulugbekskom-rayone-stolitsy-otkrylas-novaya-shkola--video-20324762.html

В Мирзо-Улугбекском районе столицы открылась новая школа — видео

В Мирзо-Улугбекском районе столицы открылась новая школа — видео

В 2021-2022 учебном году среднеобразовательное учреждение сможет принять до 1,2 тысячи школьников. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T12:48+0500

2021-09-01T12:48+0500

2021-09-01T12:48+0500

общество

образование

министерство народного образования узбекистана

образование в узбекистане

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1013/73/10137380_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0b509e3c048a27d4646b329d2d9d4351.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В преддверии празднования Дня независимости Узбекистана в столице республики распахнула свои двери для учеников новая школа, расположенная в Мирзо-Улугбекском районе. Об этом сообщает пресс-служба МНО.В церемонии открытия принял участие министр народного образования Шерзод Шерматов. Во время своего выступления он подчеркнул, что инициатива по возведению школ в местах компактного многоэтажного жилищного строительства, принадлежит президенту Шавкату Мирзиёеву.В новом учебном году школа №338 сможет принять до 1,2 тысячи учеников. Здесь учащихся будут обучать 55 квалифицированных педагогов. Каждый из наставников прошел строгий отбор на конкурсной основе.Отмечается, что среднеобразовательное учреждение было построено предпринимателем, который ранее также возвел многоэтажный жилой комплекс в массиве Карасу-6 Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/pod-tashkentom-otkrylas-pervaya-v-uzbekistane-stem-shkola-20293889.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, министерство народного образования узбекистана, образование в узбекистане, школа