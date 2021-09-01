https://uz.sputniknews.ru/20210901/v-mirzo-ulugbekskom-rayone-stolitsy-otkrylas-novaya-shkola--video-20324762.html
В Мирзо-Улугбекском районе столицы открылась новая школа — видео
В Мирзо-Улугбекском районе столицы открылась новая школа — видео
В 2021-2022 учебном году среднеобразовательное учреждение сможет принять до 1,2 тысячи школьников. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T12:48+0500
2021-09-01T12:48+0500
2021-09-01T12:48+0500
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образование в узбекистане
школа
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В преддверии празднования Дня независимости Узбекистана в столице республики распахнула свои двери для учеников новая школа, расположенная в Мирзо-Улугбекском районе. Об этом сообщает пресс-служба МНО.В церемонии открытия принял участие министр народного образования Шерзод Шерматов. Во время своего выступления он подчеркнул, что инициатива по возведению школ в местах компактного многоэтажного жилищного строительства, принадлежит президенту Шавкату Мирзиёеву.В новом учебном году школа №338 сможет принять до 1,2 тысячи учеников. Здесь учащихся будут обучать 55 квалифицированных педагогов. Каждый из наставников прошел строгий отбор на конкурсной основе.Отмечается, что среднеобразовательное учреждение было построено предпринимателем, который ранее также возвел многоэтажный жилой комплекс в массиве Карасу-6 Мирзо-Улугбекского района Ташкента.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/pod-tashkentom-otkrylas-pervaya-v-uzbekistane-stem-shkola-20293889.html
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образование, министерство народного образования узбекистана, образование в узбекистане, школа
В Мирзо-Улугбекском районе столицы открылась новая школа — видео
В 2021-2022 учебном году среднеобразовательное учреждение сможет принять до 1,2 тысячи школьников.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
В преддверии празднования Дня независимости Узбекистана в столице республики распахнула свои двери для учеников новая школа, расположенная в Мирзо-Улугбекском районе. Об этом сообщает
пресс-служба МНО.
В церемонии открытия принял участие министр народного образования Шерзод Шерматов. Во время своего выступления он подчеркнул, что инициатива по возведению школ в местах компактного многоэтажного жилищного строительства, принадлежит президенту Шавкату Мирзиёеву.
В новом учебном году школа №338 сможет принять до 1,2 тысячи учеников. Здесь учащихся будут обучать 55 квалифицированных педагогов. Каждый из наставников прошел строгий отбор на конкурсной основе.
Отмечается, что среднеобразовательное учреждение было построено предпринимателем, который ранее также возвел многоэтажный жилой комплекс в массиве Карасу-6 Мирзо-Улугбекского района Ташкента.