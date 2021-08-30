https://uz.sputniknews.ru/20210830/pod-tashkentom-otkrylas-pervaya-v-uzbekistane-stem-shkola-20293889.html

Под Ташкентом открылась первая в Узбекистане STEM-школа

Под Ташкентом открылась первая в Узбекистане STEM-школа

Образовательное учреждение построено на спонсорские средства предпринимателя Гафура Рахимова. Здесь могут одновременно обучаться 600 учеников. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T13:53+0500

2021-08-30T13:53+0500

2021-08-30T14:01+0500

общество

образование

министерство народного образования узбекистана

школы

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Куйичирчикском районе Ташкентской области состоялась торжественная церемония открытия первой в стране STEM-школы. Об этом сообщили в пресс-службе МНО.Инновационное образовательное учреждение оснащено новейшим оборудованием с применением современных информационных технологий. В нем будут углублено изучать математику, иностранные языки, информационные технологии и химико-биологические науки по модели STEM.Отмечается, что школа возведена на спонсорские средства предпринимателя Гафура Рахимова. Она рассчитана на 600 мест. Сейчас занятия в учебном заведении проводят 43 педагога. В июне этого года Азиатский банк развития (АБР) планировал выделить Узбекистану $100 миллионов на развитие STEM-образования. Для воплощения проекта МНО и АБР подписали меморандум о сотрудничестве.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-shkolakh-uzbekistana-poyavyatsya-klassy-s-uglublennym-izucheniem-fiziki-17900829.html

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образование, министерство народного образования узбекистана, школы