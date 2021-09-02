Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Британия решила "усилить" свои посольства в Центральной и Южной Азии
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Британское внешнеполитическое ведомство отправляет рабочие команды в Узбекистан, Таджикистан и Пакистан.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Великобритании усиливает посольства в Пакистане, Узбекистане и Таджикистане для работы с эвакуированными из Афганистана.
"Министерство иностранных дел отправляет рабочие команды в Пакистан, Узбекистан и Таджикистан для усилия наших посольств, которые занимаются прибывающими из Афганистана британцами и афганцами, которые нас поддерживали", — написал глава британского МИД Доминик Рааб.
The @FCDOGovUK is sending Rapid Deployment teams to Pakistan, Uzbekistan & Tajikistan to reinforce our Embassy staff to process arrivals from Afghanistan, including British Nationals and the Afghans who supported us. (1/2)— Dominic Raab (@DominicRaab) September 1, 2021
Рааб добавил, что МИД Британии "работает с международным сообществом, чтобы обеспечить безопасный трансфер для тех, кто хочет уехать (из Афганистана. — Sputnik).
В четверг британский министр намерен обсудить обсудить ситуацию в Афганистане со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.
Рааб отметил, что планировал обсудить афганскую проблематику с Камиловым еще в среду, однако в Узбекистане был государственный праздник День независимости.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
Единственной провинцией, неподконтрольной талибам, остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
31 августа, 17:02
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