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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/britaniya-reshila-usilit-svoi-posolstva-v-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-20334437.html
Британия решила "усилить" свои посольства в Центральной и Южной Азии
Британия решила "усилить" свои посольства в Центральной и Южной Азии
Британское внешнеполитическое ведомство отправляет рабочие команды в Узбекистан, Таджикистан и Пакистан. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T08:53+0500
2021-09-02T08:53+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
великобритания
афганистан
посольство
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Великобритании усиливает посольства в Пакистане, Узбекистане и Таджикистане для работы с эвакуированными из Афганистана.Рааб добавил, что МИД Британии "работает с международным сообществом, чтобы обеспечить безопасный трансфер для тех, кто хочет уехать (из Афганистана. — Sputnik).В четверг британский министр намерен обсудить обсудить ситуацию в Афганистане со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.Рааб отметил, что планировал обсудить афганскую проблематику с Камиловым еще в среду, однако в Узбекистане был государственный праздник День независимости.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.Единственной провинцией, неподконтрольной талибам, остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210831/strelba-i-salyut-kak-taliban-otprazdnoval-vyvod-voysk-ssha--video-20313071.html
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узбекистан, великобритания, афганистан, посольство, радикальное движение "талибан"

Британия решила "усилить" свои посольства в Центральной и Южной Азии

08:53 02.09.2021
462
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Британское внешнеполитическое ведомство отправляет рабочие команды в Узбекистан, Таджикистан и Пакистан.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Великобритании усиливает посольства в Пакистане, Узбекистане и Таджикистане для работы с эвакуированными из Афганистана.
"Министерство иностранных дел отправляет рабочие команды в Пакистан, Узбекистан и Таджикистан для усилия наших посольств, которые занимаются прибывающими из Афганистана британцами и афганцами, которые нас поддерживали", — написал глава британского МИД Доминик Рааб.
Рааб добавил, что МИД Британии "работает с международным сообществом, чтобы обеспечить безопасный трансфер для тех, кто хочет уехать (из Афганистана. — Sputnik).
В четверг британский министр намерен обсудить обсудить ситуацию в Афганистане со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.
Рааб отметил, что планировал обсудить афганскую проблематику с Камиловым еще в среду, однако в Узбекистане был государственный праздник День независимости.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
Единственной провинцией, неподконтрольной талибам, остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Стрельба и фейерверки: талибы празднуют вывод американских войск - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
Видео
Стрельба и салют: как "Талибан"* отпраздновал вывод войск США — видео
31 августа, 17:02
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