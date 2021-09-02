https://uz.sputniknews.ru/20210902/britaniya-reshila-usilit-svoi-posolstva-v-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-20334437.html

Британия решила "усилить" свои посольства в Центральной и Южной Азии

Британия решила "усилить" свои посольства в Центральной и Южной Азии

Британское внешнеполитическое ведомство отправляет рабочие команды в Узбекистан, Таджикистан и Пакистан. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T08:53+0500

2021-09-02T08:53+0500

2021-09-02T08:53+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

великобритания

афганистан

посольство

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Великобритании усиливает посольства в Пакистане, Узбекистане и Таджикистане для работы с эвакуированными из Афганистана.Рааб добавил, что МИД Британии "работает с международным сообществом, чтобы обеспечить безопасный трансфер для тех, кто хочет уехать (из Афганистана. — Sputnik).В четверг британский министр намерен обсудить обсудить ситуацию в Афганистане со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.Рааб отметил, что планировал обсудить афганскую проблематику с Камиловым еще в среду, однако в Узбекистане был государственный праздник День независимости.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.Единственной провинцией, неподконтрольной талибам, остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210831/strelba-i-salyut-kak-taliban-otprazdnoval-vyvod-voysk-ssha--video-20313071.html

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узбекистан, великобритания, афганистан, посольство, радикальное движение "талибан"