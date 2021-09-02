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Делегация "Узбекнефтегаза" рассказала о развитии отрасли на форуме в Татарстане
Делегация "Узбекнефтегаза" рассказала о развитии отрасли на форуме в Татарстане
Компания впервые поставила свой отдельный стенд на Международной выставке "TatOilExpo" и провела переговоры с несколькими крупными компаниями. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T20:14+0500
2021-09-02T20:14+0500
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узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Делегация "Узбекнефтегаз" приняла участие в "Татарстанском нефтегазохимическом форуме – 2021" и Международной выставке "TatOilExpo" в Казани, сообщает пресс-служба компании.Выставка объединила более 50 крупнейших компаний из России и стран СНГ: поставщики оборудования, нефтяные корпорации, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, неологоразведочные компании. Организация из Узбекистана впервые разместила на выставке свой отдельный стенд. На нем представлены продукция узбекских предприятий, информация о производственных мощностях и направлениях развития компании.Выступая на пленарном заседании форума, посвященном декарбонизации и новой парадигме развития ТЭК России, глава АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев рассказал о реформах газовой отрасли, создании благоприятного инвестиционного климата в стране, представил нефтегазовый потенциал республики и реализуемых проектах, таких как создание нефтегазохимического кластера в Кашкадарьинском регионе с использованием новейших технологий.В рамках форума представители компании также провели переговоры о сотрудничестве с руководителями нескольких крупных нефтегазовых организаций и представителями Казанского федерального университета.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/ao-uzbekneftegaz-ispolzuet-3d-texnologii-dlya-otkrytiya-gazovyx-mestorojdeniy-18333317.html
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узбекистан, узбекнефтегаз, татарстан

Делегация "Узбекнефтегаза" рассказала о развитии отрасли на форуме в Татарстане

20:14 02.09.2021
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© пресс-служба "Узбекнефтегаза"Делегация "Узбекнефтегаза" на Международном форуме в Казани
Делегация Узбекнефтегаза на Международном форуме в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Компания впервые поставила свой отдельный стенд на Международной выставке "TatOilExpo" и провела переговоры с несколькими крупными компаниями.
ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Делегация "Узбекнефтегаз" приняла участие в "Татарстанском нефтегазохимическом форуме – 2021" и Международной выставке "TatOilExpo" в Казани, сообщает пресс-служба компании.
Выставка объединила более 50 крупнейших компаний из России и стран СНГ: поставщики оборудования, нефтяные корпорации, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, неологоразведочные компании. Организация из Узбекистана впервые разместила на выставке свой отдельный стенд. На нем представлены продукция узбекских предприятий, информация о производственных мощностях и направлениях развития компании.
Выступая на пленарном заседании форума, посвященном декарбонизации и новой парадигме развития ТЭК России, глава АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев рассказал о реформах газовой отрасли, создании благоприятного инвестиционного климата в стране, представил нефтегазовый потенциал республики и реализуемых проектах, таких как создание нефтегазохимического кластера в Кашкадарьинском регионе с использованием новейших технологий.
В рамках форума представители компании также провели переговоры о сотрудничестве с руководителями нескольких крупных нефтегазовых организаций и представителями Казанского федерального университета.
Газовое месторождение в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
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