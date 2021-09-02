https://uz.sputniknews.ru/20210902/mirziyoev-provel-vstrechu-s-glavoy-ibr-20344443.html

Мирзиёев провел встречу с главой ИБР

Мирзиёев провел встречу с главой ИБР

Во время переговоров была подчеркнута важность запуска полноценного представительства банка в Ташкенте. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T17:12+0500

2021-09-02T17:12+0500

2021-09-02T17:12+0500

политика

шавкат мирзиёев

исламский банк развития

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана Аль-Джассира, сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что Аль-Джассир прибыл в Ташкент для участия в 46-ом ежегодном заседании Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР).В рамках встречи стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.В ходе переговоров было отмечено, что портфель практического взаимодействия Узбекистана с ИБР включает 30 проектов стоимостью свыше $2,5 миллиарда. Он охватывают сферы транспорта, жилищно-коммунальной инфраструктуры, энергетики, сельского и водного хозяйства, здравоохранения, образования и предпринимательства.К тому же подчеркнута важность реализации новой программы сотрудничества на ближайшие пять лет и запуска представительства банка в Ташкенте.По итогам заседания участники мероприятия договорились о продолжении тесного взаимодействия и поддержании активных контактов для развития стратегического партнерства и полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и ИБР.

https://uz.sputniknews.ru/20210902/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-46-m-ejegodnom-sobranii-soveta-upravlyayuschix-ibr-20340949.html

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шавкат мирзиёев, исламский банк развития