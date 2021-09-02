https://uz.sputniknews.ru/20210902/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-46-m-ejegodnom-sobranii-soveta-upravlyayuschix-ibr-20340949.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих ИБР

Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих ИБР

Трансляция выступления лидера республики состоится на телеканале "Ўзбекистон-24" и официальных страницах президента в социальных сетях. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T13:58+0500

2021-09-02T13:58+0500

2021-09-02T13:58+0500

политика

шавкат мирзиёев

исламский банк развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/19/19408262_0:108:1280:829_1920x0_80_0_0_bdef4df8223d4c3e695952d13e55a3b2.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих Исламского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что трансляция выступления лидера республики состоится на телеканале "Ўзбекистон-24" и официальных страницах президента в социальных сетях.Ежегодное заседание группы ИБР стартовало в Ташкенте 31 августа и продлится до 4 сентября. Мероприятие проходит под девизом "Реагирование, восстановление, перезапуск". В рамках встречи представители стран-членов ИБР рассмотрят пути решения текущих экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, а также проанализируют механизмы содействия комплексному восстановлению экономики на внутреннем и глобальном уровне.

https://uz.sputniknews.ru/20210831/ibr-pomojet-uzbekistanu-realizovat-shest-krupnyx-investproektov-20308883.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, исламский банк развития