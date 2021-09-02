https://uz.sputniknews.ru/20210902/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-46-m-ejegodnom-sobranii-soveta-upravlyayuschix-ibr-20340949.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих ИБР
Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих ИБР
Трансляция выступления лидера республики состоится на телеканале "Ўзбекистон-24" и официальных страницах президента в социальных сетях. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T13:58+0500
2021-09-02T13:58+0500
2021-09-02T13:58+0500
политика
шавкат мирзиёев
исламский банк развития
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих Исламского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что трансляция выступления лидера республики состоится на телеканале "Ўзбекистон-24" и официальных страницах президента в социальных сетях.Ежегодное заседание группы ИБР стартовало в Ташкенте 31 августа и продлится до 4 сентября. Мероприятие проходит под девизом "Реагирование, восстановление, перезапуск". В рамках встречи представители стран-членов ИБР рассмотрят пути решения текущих экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, а также проанализируют механизмы содействия комплексному восстановлению экономики на внутреннем и глобальном уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/ibr-pomojet-uzbekistanu-realizovat-shest-krupnyx-investproektov-20308883.html
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шавкат мирзиёев, исламский банк развития
Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих ИБР
Трансляция выступления лидера республики состоится на телеканале "Ўзбекистон-24" и официальных страницах президента в социальных сетях.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих Исламского банка развития. Об этом сообщает
пресс-служба президента.
Отмечается, что трансляция выступления лидера республики состоится на телеканале "Ўзбекистон-24" и официальных страницах президента в социальных сетях.
Ежегодное заседание группы ИБР стартовало в Ташкенте 31 августа и продлится до 4 сентября. Мероприятие проходит под девизом "Реагирование, восстановление, перезапуск". В рамках встречи представители стран-членов ИБР рассмотрят пути решения текущих экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, а также проанализируют механизмы содействия комплексному восстановлению экономики на внутреннем и глобальном уровне.