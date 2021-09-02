https://uz.sputniknews.ru/20210902/munisa-rizaeva-poxvastalas-zakonchennym-remontom-v-lyuksovoy-kvartire--video-20334959.html

Муниса Ризаева похвасталась законченным ремонтом в люксовой квартире — видео

Муниса Ризаева похвасталась законченным ремонтом в люксовой квартире — видео

Квартиру на первом этаже артистка приобрела в Tashkent City. С балкона открывается вид на бульвар и соседние дома. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T09:32+0500

2021-09-02T09:32+0500

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общество

шоу-бизнес

ремонт

квартиры

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала законченный ремонт в своих новых дорогостоящих апартаментах.Ранее звезда уже показывала апартаменты в своем Instagram, однако не хватало последних штрихов: занавесок, люстр и других элементов декора.Теперь же все закончено. Ризаева прошлась по комнатам и показала готовую квартиру с декором и мебелью.На кадрах видно, что каждая комната обставлена со вкусом. На террасе Ризаева положила подушки и плед, а в своей спальне поставила дорогую двуспальную кровать и личную ванную.

https://uz.sputniknews.ru/20210825/jdite-munisa-rizaeva-pokazala-beksteydj-so-semok-novogo-klipa--video-20236542.html

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шоу-бизнес, ремонт, квартиры, муниса ризаева