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Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Узбекистана — видео
Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Узбекистана — видео
Накануне республика отметила 30-летие независимости. Узбекистан поздравили многие страны мира. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T13:12+0500
2021-09-02T13:12+0500
2021-09-02T13:12+0500
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ниагарский водопад
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Знаменитый Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке, окрасился в цвета узбекского триколора.Как сообщили в посольстве Узбекистана в США, акция была приурочена к юбилею независимости республики.Посмотреть на подсвеченную Ниагару съехались соотечественники со всех уголков США и Канады — более 200 человек. Сперва участники мероприятия прослушали национальный гимн Узбекистана, затем устроили настоящий праздник души.Ранее в национальные цвета Узбекистана также окрасилась столица Малайзии.
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день независимости узбекистана, флаг, ниагарский водопад, день независимости, ниагарский водопад
Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Узбекистана — видео
Накануне республика отметила 30-летие независимости. Узбекистан поздравили многие страны мира.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Знаменитый Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке, окрасился в цвета узбекского триколора.
Как сообщили в посольстве Узбекистана в США, акция была приурочена к юбилею независимости республики.
Посмотреть на подсвеченную Ниагару съехались соотечественники со всех уголков США и Канады — более 200 человек.
Сперва участники мероприятия прослушали национальный гимн Узбекистана, затем устроили настоящий праздник души.
"Наши сограждане вместе с членами семьи отметили мероприятие, размахивая флагами Узбекистана и в национальной одежде. Особую теплоту мероприятию придали узбекские танцы и песни в исполнении наших соотечественников", — сообщает ИА "Дунё".
Ранее в национальные цвета Узбекистана также окрасилась
столица Малайзии.