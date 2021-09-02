https://uz.sputniknews.ru/20210902/niagarskiy-vodopad-okrasilsya-v-tsveta-flaga-uzbekistana--video-20338437.html

Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Узбекистана — видео

Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Узбекистана — видео

Накануне республика отметила 30-летие независимости. Узбекистан поздравили многие страны мира. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T13:12+0500

2021-09-02T13:12+0500

2021-09-02T13:12+0500

общество

день независимости узбекистана

флаг

ниагарский водопад

день независимости

ниагарский водопад

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Знаменитый Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке, окрасился в цвета узбекского триколора.Как сообщили в посольстве Узбекистана в США, акция была приурочена к юбилею независимости республики.Посмотреть на подсвеченную Ниагару съехались соотечественники со всех уголков США и Канады — более 200 человек. Сперва участники мероприятия прослушали национальный гимн Узбекистана, затем устроили настоящий праздник души.Ранее в национальные цвета Узбекистана также окрасилась столица Малайзии.

ниагарский водопад

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день независимости узбекистана, флаг, ниагарский водопад, день независимости, ниагарский водопад