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Столица Малайзии "окрасится" в национальные цвета Узбекистана
Столица Малайзии "окрасится" в национальные цвета Узбекистана
Голубым, белым и зеленым цветами подсветят сразу три символичные достопримечательности Куала-Лумпура. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T17:05+0500
2021-08-29T17:05+0500
общество
узбекистан
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куала-лумпур
день независимости
малайзия
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Город Куала-Лумпур в ближайшие дни "окрасится" цветами государственного флага Узбекистана.Об этом сообщает ИА "Дунё".Акцию запускает посольство республики в Малайзии в честь 30-летия независимости Узбекистана.Голубым, белым и зеленым цветами подсветят сразу три символичные достопримечательности Куала-Лумпура:К слову, именно в районе "Petronas Twin Towers" на большом экране каждые 5 минут будут показывать видеоролик, посвященный юбилею независимости Узбекистана.Ранее стало известно, что в национальные цвета Узбекистана будет также подсвечен Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке. Между тем страна уже принимает первые поздравления. Так, накануне президента Шавката Мирзиёева успел поздравить глава Евросовета Шарль Мишель. Напомним: в этом году в честь праздника жители республики смогут отдохнуть пять дней подряд (1-5 сентября). В Узбекистане также уже начали продавать памятные золотые и серебряные монеты, посвященные 30-летию независимости страны.
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узбекистан, день независимости узбекистана, куала-лумпур, день независимости, малайзия

Столица Малайзии "окрасится" в национальные цвета Узбекистана

17:05 29.08.2021
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© AFP / MOHD RASFANБашни Петронас в Куала-Лумпуре
Башни Петронас в Куала-Лумпуре - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
© AFP / MOHD RASFAN
Голубым, белым и зеленым цветами подсветят сразу три символичные достопримечательности Куала-Лумпура.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Город Куала-Лумпур в ближайшие дни "окрасится" цветами государственного флага Узбекистана.
Об этом сообщает ИА "Дунё".
Акцию запускает посольство республики в Малайзии в честь 30-летия независимости Узбекистана.
Голубым, белым и зеленым цветами подсветят сразу три символичные достопримечательности Куала-Лумпура:
новый пешеходный мост "Saloma Link";
высотное здание мэрии столицы;
центральный перекресток, на котором находятся знаменитые башни-близнецы "Petronas Twin Towers".
К слову, именно в районе "Petronas Twin Towers" на большом экране каждые 5 минут будут показывать видеоролик, посвященный юбилею независимости Узбекистана.
© Depositphotos / RobynmacБашни Петронас в Куала-Лумпуре
Башни Петронас в Куала-Лумпуре - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
Башни Петронас в Куала-Лумпуре
© Depositphotos / Robynmac
Ранее стало известно, что в национальные цвета Узбекистана будет также подсвечен Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке.
Между тем страна уже принимает первые поздравления. Так, накануне президента Шавката Мирзиёева успел поздравить глава Евросовета Шарль Мишель.
Напомним: в этом году в честь праздника жители республики смогут отдохнуть пять дней подряд (1-5 сентября).
В Узбекистане также уже начали продавать памятные золотые и серебряные монеты, посвященные 30-летию независимости страны.
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