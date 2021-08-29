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Столица Малайзии "окрасится" в национальные цвета Узбекистана

Столица Малайзии "окрасится" в национальные цвета Узбекистана

Голубым, белым и зеленым цветами подсветят сразу три символичные достопримечательности Куала-Лумпура. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

день независимости узбекистана

куала-лумпур

день независимости

малайзия

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Город Куала-Лумпур в ближайшие дни "окрасится" цветами государственного флага Узбекистана.Об этом сообщает ИА "Дунё".Акцию запускает посольство республики в Малайзии в честь 30-летия независимости Узбекистана.Голубым, белым и зеленым цветами подсветят сразу три символичные достопримечательности Куала-Лумпура:К слову, именно в районе "Petronas Twin Towers" на большом экране каждые 5 минут будут показывать видеоролик, посвященный юбилею независимости Узбекистана.Ранее стало известно, что в национальные цвета Узбекистана будет также подсвечен Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке. Между тем страна уже принимает первые поздравления. Так, накануне президента Шавката Мирзиёева успел поздравить глава Евросовета Шарль Мишель. Напомним: в этом году в честь праздника жители республики смогут отдохнуть пять дней подряд (1-5 сентября). В Узбекистане также уже начали продавать памятные золотые и серебряные монеты, посвященные 30-летию независимости страны.

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узбекистан, день независимости узбекистана, куала-лумпур, день независимости, малайзия