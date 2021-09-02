https://uz.sputniknews.ru/20210902/o-kakoy-opasnosti-predupredil-snouden-vladeltsev-smartfonov--podrobnosti-20345240.html

О какой опасности предупредил Сноуден владельцев смартфонов — подробности

О какой опасности предупредил Сноуден владельцев смартфонов — подробности

Экс-сотрудник спецслужб США заявил, что в настоящее время частные компании уже разрабатывают методики, как хакнуть телефон, и продают их правительствам других... 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T18:11+0500

2021-09-02T18:11+0500

2021-09-02T18:11+0500

в мире

эдвард сноуден

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в рамках просветительского марафона "Новое знание" предупредил владельцев смартфонов об опасности проникновения компаний-производителей телефонов в личные данные и файлы на устройствах. В частности, речь зашла о корпорации Apple."Компания (Apple) переходит барьер. Они начинают просматривать ваши телефоны и искать могут все что угодно: какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию", - сказал Сноуден.Согласно его словам, как только Apple создаст прецедент и в отношении кого-то применит технологию поиска информации в смартфоне, компания утратит право говорить, что они никогда не будут этого делать.По сообщению экс-сотрудника спецслужб США, сегодня эта технология только запускается в Америке. Однако, когда Apple докажут, что они в состоянии искать какой-то определенный контент и увидят, что хранится в файлах телефонов, это будет расцениваться как серьезное нарушение приватности с их стороны, пояснил спикер."Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ – нет", - заявил Сноуден.Сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах, аргументировал экс-сотрудник спецслужб. "Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", - добавил он.Сноуден также предупредил владельцев смартфонов, что в настоящее время частные компании уже разрабатывают методики, как хакнуть телефон, как получить доступ к телефону, и продают их правительствам других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210902/vystuplenie-edvarda-snoudena-v-ramkax-prosvetitelskogo-marafona-novoe-znanie-20341786.html

https://uz.sputniknews.ru/20160915/3718389.html

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эдвард сноуден