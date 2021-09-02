АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
Теперь нужно выиграть медэстафету в другой стране — рекордсменка АрМИ-2021
11:43 02.09.2021 (обновлено: 12:46 02.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЛилия Манасыпова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Трижды выиграв эстафету, Лилия Манасыпова намерена доказать, что дело не в месте проведения состязания. Девушка готова повторить и улучшить результат в любой другой стране.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. "Военный спортсмен" — именно так себя называет трехкратная победительница и рекордсменка международных игр Лилия Манасыпова.
Девушка уже который раз принимает участие в "Военно-медицинская эстафете" в рамках Армейских международных игр.
Выиграть состязание, по мнению Манасыповой, можно, совместив спортивную подготовку и военную дисциплину.
По ее словам, эти игры очень важны для подрастающего поколения, чтобы у них было желание идти в армию.
"В армии ведь солдаты не просто ходят строем и выполняют какие-то задания. На службе человек всесторонне развивается, а армейские игры еще больше развивают и расширяет кругозор. Не важно, медик ты или танкист — ты всегда находишь новые связи, обмениваешься опытом и получаешь новые знания", — рассказала Лилия.
Распространено мнение, что страны-хозяева, где проходят дисциплины, все время выигрывают эти соревнования.
Манасыпова намерена доказать, что это не правда.
"Многие говорят что "вот, вы победили потому что соревнования проходило у вас", но это не так. Мы второй год побеждаем Россию, а они — одни из главных фаворитов игр. Если нас забросят в любую страну, с тем составом который сейчас, — мы победим и там. Хотим это доказать", — заявила девушка.
Главным фактором Манасыпова считает климат, и при правильной подготовке и изучении местности, можно максимально быстро к ней адаптироваться.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЛилия Манасыпова
Лилия Манасыпова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Планы у Манасыповой амбициозные — готовиться к следующим играм, и, главное, —побить собственный рекорд.
"Если на следующий год буду готовиться, то буду делать это максимально, потому что в этом году я не смогла побить свой же рекорд, и, как минимум, в следующих армейских играх я намерена повторить, а то и побить свой рекорд", — призналась девушка.
Рассказывая о семейных планах, Лилия не исключила, что в будущем вернется к играм уже как инструктор.
"Когда будут муж и дети, не собираюсь бросать службу, буду продолжать. Надеюсь удастся договориться с мужем. Что касается игр, если не как участница, то планирую вернуться к ним в качестве инструктора — помогать девочкам проходить тот путь, который прошли мы, поделиться опытом и дать то, что я уже знаю", — заключила Манасыпова.
В четверг, 2 сентября, на полигоне "Фориш" состоится официальная церемония награждения и торжественное закрытие этапа "Военно-медицинская эстафета" АрМИ-2021.