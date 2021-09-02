https://uz.sputniknews.ru/20210902/teper-nujno-vyigrat-medestafetu-v-drugoy-strane--manasypova-20337660.html

Теперь нужно выиграть медэстафету в другой стране — рекордсменка АрМИ-2021

Теперь нужно выиграть медэстафету в другой стране — рекордсменка АрМИ-2021

Трижды выиграв эстафету, Лилия Манасыпова намерена доказать, что дело не в месте проведения состязания. Девушка готова повторить и улучшить результат в любой... 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T11:43+0500

2021-09-02T11:43+0500

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арми-2021

медицина

арми-2021

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. "Военный спортсмен" — именно так себя называет трехкратная победительница и рекордсменка международных игр Лилия Манасыпова.Девушка уже который раз принимает участие в "Военно-медицинская эстафете" в рамках Армейских международных игр.Выиграть состязание, по мнению Манасыповой, можно, совместив спортивную подготовку и военную дисциплину. По ее словам, эти игры очень важны для подрастающего поколения, чтобы у них было желание идти в армию. Распространено мнение, что страны-хозяева, где проходят дисциплины, все время выигрывают эти соревнования. Манасыпова намерена доказать, что это не правда. Главным фактором Манасыпова считает климат, и при правильной подготовке и изучении местности, можно максимально быстро к ней адаптироваться. Планы у Манасыповой амбициозные — готовиться к следующим играм, и, главное, —побить собственный рекорд. "Если на следующий год буду готовиться, то буду делать это максимально, потому что в этом году я не смогла побить свой же рекорд, и, как минимум, в следующих армейских играх я намерена повторить, а то и побить свой рекорд", — призналась девушка.Рассказывая о семейных планах, Лилия не исключила, что в будущем вернется к играм уже как инструктор.В четверг, 2 сентября, на полигоне "Фориш" состоится официальная церемония награждения и торжественное закрытие этапа "Военно-медицинская эстафета" АрМИ-2021.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/ne-day-bog-takoe-v-jizni-prigoditsya-no-umet-eto-nujno--uchastnitsa-medestafety-armi-2021-20333112.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

медицина, арми-2021