https://uz.sputniknews.ru/20210901/ne-day-bog-takoe-v-jizni-prigoditsya-no-umet-eto-nujno--uchastnitsa-medestafety-armi-2021-20333112.html

Не дай бог такое в жизни пригодится, но уметь это нужно — участница медэстафеты АрМИ-2021

Не дай бог такое в жизни пригодится, но уметь это нужно — участница медэстафеты АрМИ-2021

На полигоне Фориш в Узбекистане закончились выступления военных медиков, впереди церемония награждения. Участница из России Светлана Гамидова поделилась своими... 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T22:06+0500

2021-09-01T22:06+0500

2021-09-01T22:06+0500

арми-2021

узбекистан

медицина

полигон фориш

арми-2021

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Команда Узбекистана стала безоговорочным победителем в дисциплине "Военно-медицинская эстафета". Второе место заняли представители России. Одна из участниц российской команды Светлана Гамидова призналась, что получила неоценимый опыт.Примечательно, что эти игры для нее уже четвертые, но в каждый новый приезд она приобретает дополнительные навыки.Несмотря на солидный опыт выступлений, безупречно пройти дистанцию ей не удалось. Как сама она говорит, от невнимательности совершила несколько ошибок, поэтому намерена и дальше работать над собой и совершенствовать свои навыки.Помимо духа соперничества и спортивного азарта участница из России не могла не оценить узбекистанское гостеприимство и комфортные условия, в которых живут конкурсанты. Сам полигон она назвала "санаторием", где вкусно кормят, где очень опрятно и чисто, а также прекрасная природа вокруг.Разумеется, Армейские международные игры — это не только возможность помериться силами и обменяться опытом, но и еще пообщаться с коллегами из разных стран. По словам собеседницы, за эти дни особенно сдружились с представителями Мьянмы и Вьетнама. В свободное от соревнований время они даже устроили мини-турниры по теннису и волейболу.Единственное, о чем сожалеет Светлана во время этой поездки, так это о несостоявшемся визите в Самарканд. Экскурсия проводилась накануне ответственного старта, поэтому часть команды осталась готовиться на базе.В четверг, 2 сентября, на полигоне состоится официальная церемония награждения и торжественное закрытие этого этапа Армейских международных игр.

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https://uz.sputniknews.ru/20210831/obmenyalis-maykami-na-pamyat-kak-futbolisty-belorusskiy-medik-ob-uchastii-v-armi-2021-20316400.html

https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistan-zavoeval-chetvertoe-zoloto-na-armi-2021-20318116.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, медицина, полигон фориш, арми-2021