https://uz.sputniknews.ru/20210901/ne-day-bog-takoe-v-jizni-prigoditsya-no-umet-eto-nujno--uchastnitsa-medestafety-armi-2021-20333112.html
Не дай бог такое в жизни пригодится, но уметь это нужно — участница медэстафеты АрМИ-2021
Не дай бог такое в жизни пригодится, но уметь это нужно — участница медэстафеты АрМИ-2021
На полигоне Фориш в Узбекистане закончились выступления военных медиков, впереди церемония награждения. Участница из России Светлана Гамидова поделилась своими... 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T22:06+0500
2021-09-01T22:06+0500
2021-09-01T22:06+0500
арми-2021
узбекистан
медицина
полигон фориш
арми-2021
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Команда Узбекистана стала безоговорочным победителем в дисциплине "Военно-медицинская эстафета". Второе место заняли представители России. Одна из участниц российской команды Светлана Гамидова призналась, что получила неоценимый опыт.Примечательно, что эти игры для нее уже четвертые, но в каждый новый приезд она приобретает дополнительные навыки.Несмотря на солидный опыт выступлений, безупречно пройти дистанцию ей не удалось. Как сама она говорит, от невнимательности совершила несколько ошибок, поэтому намерена и дальше работать над собой и совершенствовать свои навыки.Помимо духа соперничества и спортивного азарта участница из России не могла не оценить узбекистанское гостеприимство и комфортные условия, в которых живут конкурсанты. Сам полигон она назвала "санаторием", где вкусно кормят, где очень опрятно и чисто, а также прекрасная природа вокруг.Разумеется, Армейские международные игры — это не только возможность помериться силами и обменяться опытом, но и еще пообщаться с коллегами из разных стран. По словам собеседницы, за эти дни особенно сдружились с представителями Мьянмы и Вьетнама. В свободное от соревнований время они даже устроили мини-турниры по теннису и волейболу.Единственное, о чем сожалеет Светлана во время этой поездки, так это о несостоявшемся визите в Самарканд. Экскурсия проводилась накануне ответственного старта, поэтому часть команды осталась готовиться на базе.В четверг, 2 сентября, на полигоне состоится официальная церемония награждения и торжественное закрытие этого этапа Армейских международных игр.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/spasti-ryadovogo-i-ofitsera-voennye-mediki-uzbekistana-byut-rekordy-na-armi--video-20300032.html
https://uz.sputniknews.ru/20210831/obmenyalis-maykami-na-pamyat-kak-futbolisty-belorusskiy-medik-ob-uchastii-v-armi-2021-20316400.html
https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistan-zavoeval-chetvertoe-zoloto-na-armi-2021-20318116.html
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узбекистан, медицина, полигон фориш, арми-2021
Не дай бог такое в жизни пригодится, но уметь это нужно — участница медэстафеты АрМИ-2021
На полигоне Фориш в Узбекистане закончились выступления военных медиков, впереди церемония награждения. Участница из России Светлана Гамидова поделилась своими впечатлениями от Игр и от самой атмосферы соревнований.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Команда Узбекистана стала безоговорочным победителем в дисциплине "Военно-медицинская эстафета". Второе место заняли представители России. Одна из участниц российской команды Светлана Гамидова призналась, что получила неоценимый опыт.
Примечательно, что эти игры для нее уже четвертые, но в каждый новый приезд она приобретает дополнительные навыки.
"В обычной служебной деятельности я эти упражнения не применяю, занимаюсь абсолютно другими делами. Как санитарный инструктор я, конечно, должна это уметь, но пока не приходилось это продемонстрировать. В 2017 году, когда я первый раз попала на эстафету, я всему этому научилась — это дает огромный опыт. Я благодарна что придумали такие игры, потому что это позволяет всегда быть в тонусе и наготове. Не дай бог, конечно, чтоб это в жизни пригодилось, но уметь это надо", — признается Светлана в интервью Sputnik Узбекистан.
Несмотря на солидный опыт выступлений, безупречно пройти дистанцию ей не удалось. Как сама она говорит, от невнимательности совершила несколько ошибок, поэтому намерена и дальше работать над собой и совершенствовать свои навыки.
Помимо духа соперничества и спортивного азарта участница из России не могла не оценить узбекистанское гостеприимство и комфортные условия, в которых живут конкурсанты. Сам полигон она назвала "санаторием", где вкусно кормят, где очень опрятно и чисто, а также прекрасная природа вокруг.
"Даже не верится, что это полигон. Ощущение будто приехала в санаторий – очень красиво, ухожено, чистый воздух и красивые пейзажи. Каждый вечер сидим в беседке. Звезды на небе, поющие сверчки. Атмосфера здесь впечатляет. Еда здесь божественная, особенно плов. Я в жизни не ела столько плова, как здесь. Боялась к завершению игр растолстеть", — заметила Гамидова.
Разумеется, Армейские международные игры — это не только возможность помериться силами и обменяться опытом, но и еще пообщаться с коллегами из разных стран. По словам собеседницы, за эти дни особенно сдружились с представителями Мьянмы и Вьетнама. В свободное от соревнований время они даже устроили мини-турниры по теннису и волейболу.
Единственное, о чем сожалеет Светлана во время этой поездки, так это о несостоявшемся визите в Самарканд. Экскурсия проводилась накануне ответственного старта, поэтому часть команды осталась готовиться на базе.
"Перед отъездом из РФ моя подруга скинула мне фотографию площади Регистан в Самарканде и рассказала, насколько здорово туда попасть. Мне было обидно, что не удалось поехать с остальными. Но сказали, что после закрытия нас повезут в Ташкент. Очень хочу увидеть этот город, прогуляться по рынкам, увидеть достопримечательности старинные и мечети", — отметила участница соревнований.
В четверг, 2 сентября, на полигоне состоится официальная церемония награждения и торжественное закрытие этого этапа Армейских международных игр.