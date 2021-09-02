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Ученые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее
Ученые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее
Мозг человека способен воспроизвести продолжение оборванной на середине мелодии, проанализировав ритм и темп уже услышанной части. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T10:05+0500
2021-09-02T10:22+0500
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ученые
предсказание
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Человеческий мозг может предсказывать будущее, заявили датские ученые.Специалисты провели эксперимент на более 70 добровольцах: первой группе дали от начала и до конца прослушать музыкальные сочинения Баха. При этом испытуемые могли в любой момент останавливать мелодию или повторно ее прослушивать.Добровольцы отлично запоминали услышанное и концентрировались именно на этом.Второй группе же группе включали одни и те же музыкальные фрагменты для оценки полноты композиции и ее завершенности. В итоге, если композиция обрывалась на высоких энтропийных нотах, то испытуемые воспринимали это как законченное произведение.Исследование между тем показало, что при определенной музыкальной концовке люди начинали "додумывать" композицию.То же происходит с мозгом, когда он слышит речь — он начинает додумывать сказанные человеком слова, подчеркнули ученые.Ранее американские ученые раскрыли пользу медитации для работы мозга. Отмечается, что регулярные занятия значительно повышают внимательность и ускоряют мыслительные процессы.
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здоровье, наука, ученые, предсказание, мозг

Ученые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее

10:05 02.09.2021 (обновлено: 10:22 02.09.2021)
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© Pixabay / Gerd Altmann Силуэт человека
Силуэт человека - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Pixabay / Gerd Altmann
Мозг человека способен воспроизвести продолжение оборванной на середине мелодии, проанализировав ритм и темп уже услышанной части.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Человеческий мозг может предсказывать будущее, заявили датские ученые.
Специалисты провели эксперимент на более 70 добровольцах: первой группе дали от начала и до конца прослушать музыкальные сочинения Баха. При этом испытуемые могли в любой момент останавливать мелодию или повторно ее прослушивать.
Добровольцы отлично запоминали услышанное и концентрировались именно на этом.
Второй группе же группе включали одни и те же музыкальные фрагменты для оценки полноты композиции и ее завершенности. В итоге, если композиция обрывалась на высоких энтропийных нотах, то испытуемые воспринимали это как законченное произведение.
Исследование между тем показало, что при определенной музыкальной концовке люди начинали "додумывать" композицию.
То же происходит с мозгом, когда он слышит речь — он начинает додумывать сказанные человеком слова, подчеркнули ученые.
"Мозг постоянно находится на шаг впереди и сопоставляет наши ожидания с тем, что должно произойти", — объяснил один из исследователей Нильс Хансен.
Ранее американские ученые раскрыли пользу медитации для работы мозга.
Отмечается, что регулярные занятия значительно повышают внимательность и ускоряют мыслительные процессы.
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