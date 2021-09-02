https://uz.sputniknews.ru/20210902/uchenye-uznali-chto-mozg-cheloveka-sposoben-predskazyvat-buduschee-20335339.html

Ученые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее

Ученые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее

Мозг человека способен воспроизвести продолжение оборванной на середине мелодии, проанализировав ритм и темп уже услышанной части. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T10:05+0500

2021-09-02T10:05+0500

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Человеческий мозг может предсказывать будущее, заявили датские ученые.Специалисты провели эксперимент на более 70 добровольцах: первой группе дали от начала и до конца прослушать музыкальные сочинения Баха. При этом испытуемые могли в любой момент останавливать мелодию или повторно ее прослушивать.Добровольцы отлично запоминали услышанное и концентрировались именно на этом.Второй группе же группе включали одни и те же музыкальные фрагменты для оценки полноты композиции и ее завершенности. В итоге, если композиция обрывалась на высоких энтропийных нотах, то испытуемые воспринимали это как законченное произведение.Исследование между тем показало, что при определенной музыкальной концовке люди начинали "додумывать" композицию.То же происходит с мозгом, когда он слышит речь — он начинает додумывать сказанные человеком слова, подчеркнули ученые.Ранее американские ученые раскрыли пользу медитации для работы мозга. Отмечается, что регулярные занятия значительно повышают внимательность и ускоряют мыслительные процессы.

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здоровье, наука, ученые, предсказание, мозг