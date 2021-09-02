Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210902/v-surxandare-semero-mujchin-jestoko-izbili-sportsmena---video-20337006.html
В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео
В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео
Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время все материалы по делу переданы в суд. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T11:02+0500
2021-09-02T11:05+0500
происшествия
спортсмен
драка
хулиганство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/832/87/8328776_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_0f93daf41f4343a4c92532e697619ed9.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Сурхандарье несколько молодых людей напали на мужчину и нанесли ему многочисленные телесные повреждения. Драку заснял на видео один из очевидцев и затем опубликовал ролик в Интернете. Ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы. В ходе проведенного расследования выяснилось, что пострадавший является спортсменом. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, инцидент произошел 28 мая этого года в Денауском районе Сурхандарьинской области.Против семерых правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", уточнили в главном органе надзора. Расследование завершилось 23 августа. В настоящее время все материалы по делу переданы в суд. Ранее подобный инцидент произошел в Карши. Группа мужчин напала на мастера спорта Эльбека Рахимова. Спортсмена избили и нанесли ему несколько ударов ножом. Затем его насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-fergane-nesovershennoletnie-izbili-taksista-i-zakidali-ego-kamnyami-19790755.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/832/87/8328776_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_b39bac86fdabbd28597fdb56c845f783.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спортсмен, драка, хулиганство

В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео

11:02 02.09.2021 (обновлено: 11:05 02.09.2021)
487
CC BY 2.0 / Akhilesh Ravishankar / The Fist of FuryКулак, фото из архива
Кулак, фото из архива - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
CC BY 2.0 / Akhilesh Ravishankar / The Fist of Fury
Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время все материалы по делу переданы в суд.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Сурхандарье несколько молодых людей напали на мужчину и нанесли ему многочисленные телесные повреждения. Драку заснял на видео один из очевидцев и затем опубликовал ролик в Интернете.
Ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы. В ходе проведенного расследования выяснилось, что пострадавший является спортсменом.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, инцидент произошел 28 мая этого года в Денауском районе Сурхандарьинской области.
Против семерых правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", уточнили в главном органе надзора. Расследование завершилось 23 августа.
В настоящее время все материалы по делу переданы в суд.
Водитель такси - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
Общество
В Фергане несовершеннолетние избили таксиста и закидали его камнями
22 июля, 18:51
4424
Ранее подобный инцидент произошел в Карши. Группа мужчин напала на мастера спорта Эльбека Рахимова. Спортсмена избили и нанесли ему несколько ударов ножом. Затем его насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

000002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:12Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Узбекистана — видео
12:53Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами
12:18ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ
11:43Теперь нужно выиграть медэстафету в другой стране — рекордсменка АрМИ-2021
11:32Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную
11:02В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео
11:00США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром
10:35Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена
10:05Ученые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее
09:32Муниса Ризаева похвасталась законченным ремонтом в люксовой квартире — видео
09:09Почти 170 спортсменов из Узбекистана сразятся за "золото" на Играх стран СНГ
08:53Британия решила "усилить" свои посольства в Центральной и Южной Азии
08:35Узбекские снайперы выиграли "золото" и "бронзу" в парном зачете на АрМИ-2021
08:19Путин рассказал, кем хотел стать в детстве — видео
ВчераНе дай бог такое в жизни пригодится, но уметь это нужно — участница медэстафеты АрМИ-2021
ВчераВ РФ вступили в силу изменения в процедуру сдачи экзаменов мигрантами
ВчераРоссийская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС
ВчераТалибы поздравили узбекистанцев с Днем независимости республики
Вчера"АрМИ-2021": Узбекистан показал второй результат в "Эстафете на боевых машинах"
ВчераКуда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales