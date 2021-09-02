https://uz.sputniknews.ru/20210902/v-surxandare-semero-mujchin-jestoko-izbili-sportsmena---video-20337006.html
В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео
В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео
Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время все материалы по делу переданы в суд. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T11:02+0500
2021-09-02T11:02+0500
2021-09-02T11:05+0500
происшествия
спортсмен
драка
хулиганство
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Сурхандарье несколько молодых людей напали на мужчину и нанесли ему многочисленные телесные повреждения. Драку заснял на видео один из очевидцев и затем опубликовал ролик в Интернете. Ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы. В ходе проведенного расследования выяснилось, что пострадавший является спортсменом. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, инцидент произошел 28 мая этого года в Денауском районе Сурхандарьинской области.Против семерых правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", уточнили в главном органе надзора. Расследование завершилось 23 августа. В настоящее время все материалы по делу переданы в суд. Ранее подобный инцидент произошел в Карши. Группа мужчин напала на мастера спорта Эльбека Рахимова. Спортсмена избили и нанесли ему несколько ударов ножом. Затем его насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-fergane-nesovershennoletnie-izbili-taksista-i-zakidali-ego-kamnyami-19790755.html
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спортсмен, драка, хулиганство
В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео
11:02 02.09.2021 (обновлено: 11:05 02.09.2021)
Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время все материалы по делу переданы в суд.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Сурхандарье несколько молодых людей напали на мужчину и нанесли ему многочисленные телесные повреждения. Драку заснял на видео один из очевидцев и затем опубликовал ролик в Интернете.
Ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы. В ходе проведенного расследования выяснилось, что пострадавший является спортсменом.
Как сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры, инцидент произошел 28 мая этого года в Денауском районе Сурхандарьинской области.
Против семерых правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", уточнили в главном органе надзора. Расследование завершилось 23 августа.
В настоящее время все материалы по делу переданы в суд.
Ранее подобный инцидент произошел
в Карши. Группа мужчин напала на мастера спорта Эльбека Рахимова. Спортсмена избили и нанесли ему несколько ударов ножом. Затем его насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.