https://uz.sputniknews.ru/20210902/v-surxandare-semero-mujchin-jestoko-izbili-sportsmena---video-20337006.html

В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео

В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео

Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время все материалы по делу переданы в суд. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

спортсмен

драка

хулиганство

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В Сурхандарье несколько молодых людей напали на мужчину и нанесли ему многочисленные телесные повреждения. Драку заснял на видео один из очевидцев и затем опубликовал ролик в Интернете. Ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы. В ходе проведенного расследования выяснилось, что пострадавший является спортсменом. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, инцидент произошел 28 мая этого года в Денауском районе Сурхандарьинской области.Против семерых правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", уточнили в главном органе надзора. Расследование завершилось 23 августа. В настоящее время все материалы по делу переданы в суд. Ранее подобный инцидент произошел в Карши. Группа мужчин напала на мастера спорта Эльбека Рахимова. Спортсмена избили и нанесли ему несколько ударов ножом. Затем его насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-fergane-nesovershennoletnie-izbili-taksista-i-zakidali-ego-kamnyami-19790755.html

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спортсмен, драка, хулиганство