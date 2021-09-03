Европейской международной премией впервые награждена ученая из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Лауреатом Европейской международной премии за женское лидерство впервые стала представительница Узбекистана, сообщает информационное агентство "Дунё".Проректор Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана Гульноза Исмаилова стала лауреатом премии "Women of Europe Awards" наряду с шестью другими женщинами-лидерами из разных стран мира. Вручение премии состоялось в рамках международного форума в Представительстве земли Гессен (ФРГ) в Брюсселе.В ходе состоявшегося форума были вручены премии женщинам-лидерам из Германии (вклад за развитие зеленых технологий), Монголии (вклад за трудоустройство женщин), Марокко (вклад за расширение присутствия женщин в госсекторе) Бельгии (вклад за защиту уязвимых женщин), Палестины (вклад за защиту женщин в условиях конфликтов), Кашмира (вклад за защиту достоинства женщин) и Узбекистана (за гендерное равенство и демократические процессы).В своем выступлении Гульноза Исмаилова отметила, что в Узбекистане последовательно реализуется политика поддержки женщин и гендерного равенства. В стране принято около 30 законов, улучшающих положение женщин в обществе, для представительниц слабого пола созданы беспрецедентные возможности для самореализации.Премия "Women of Europe Awards" учреждена в 2019 году Международным европейским движением и Европейским женским лобби. Ежегодно награда вручается представительницам разных стран мира, стремящимся продвигать свои идеи и поддерживать гендерное равенство в государственном строительстве, социальной сфере, культуре, образовании и науке.Напомним, в этом году Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров Центральной Азии, поддерживающего реформы, направленные на защиту интересов женщин и обеспечение гендерного равенства в странах региона.
Проректор Университета мировой экономики и дипломатии МИД Гульноза Исмаилова получила премию за гендерное равенство и демократические процессы.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Лауреатом Европейской международной премии за женское лидерство впервые стала представительница Узбекистана, сообщает информационное агентство "Дунё".
Проректор Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана Гульноза Исмаилова стала лауреатом премии "Women of Europe Awards" наряду с шестью другими женщинами-лидерами из разных стран мира. Вручение премии состоялось в рамках международного форума в Представительстве земли Гессен (ФРГ) в Брюсселе.
Номинации Европейской международной премии
Вклад в развитие зеленых технологий - Германия;
Вклад в трудоустройство женщин - Монголия;
Вклад в расширение присутствия женщин в госсекторе - Марокко;
Вклад в защиту уязвимых женщин - Бельгия;
Вклад в защиту женщин в условиях конфликтов - Палестина;
Вклад в защиту достоинства женщин - Кашмир;
За гендерное равенство и демократические процессы - Узбекистан.
В ходе состоявшегося форума были вручены премии женщинам-лидерам из Германии (вклад за развитие зеленых технологий), Монголии (вклад за трудоустройство женщин), Марокко (вклад за расширение присутствия женщин в госсекторе) Бельгии (вклад за защиту уязвимых женщин), Палестины (вклад за защиту женщин в условиях конфликтов), Кашмира (вклад за защиту достоинства женщин) и Узбекистана (за гендерное равенство и демократические процессы).
В своем выступлении Гульноза Исмаилова отметила, что в Узбекистане последовательно реализуется политика поддержки женщин и гендерного равенства. В стране принято около 30 законов, улучшающих положение женщин в обществе, для представительниц слабого пола созданы беспрецедентные возможности для самореализации.
Премия "Women of Europe Awards" учреждена в 2019 году Международным европейским движением и Европейским женским лобби. Ежегодно награда вручается представительницам разных стран мира, стремящимся продвигать свои идеи и поддерживать гендерное равенство в государственном строительстве, социальной сфере, культуре, образовании и науке.
Напомним, в этом году Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров Центральной Азии, поддерживающего реформы, направленные на защиту интересов женщин и обеспечение гендерного равенства в странах региона.