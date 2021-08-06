Женщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем

- Кыргызстан - с 2019 года введены женские квоты на местных выборах, благодаря чему в 43 местных кенешах председателями стали женщины, а представленность женщин в руководстве местных органов власти также заметно возросла.

- Таджикистан - после выборов 2020 года количество женщин в нижней палате парламента выросло с 19% до 23,8%, а в верхней – с 18,7% до 25,8%.

- Узбекистан - сформирован кадровый резерв из 15 тысяч высокообразованных женщин для работы в государственных структурах, и представленность женщин на высших уровнях государственной власти вырос до 26,6%.