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Женщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем
Женщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем
О достижении своих стран в сфере женского равноправия рассказали представительницы парламентов центральноазиатских государств на форуме в Таджикистане. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T19:48+0500
2021-08-06T19:48+0500
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии прошел в столице Таджикистана 6 августа. На встрече высокопоставленные представительницы разных стран обсудили возможности регионального сотрудничества в сфере гендерной политики.Страны Центральной Азии имеют общие традиции, историю и культуру, женщины в этих странах сталкиваются со схожими проблемами. Однако, у каждой страны есть свой позитивный опыт защиты прав женщин, для обмена которым и был создан Диалог женщин-лидеров, отмечает распространенном пресс-релизе секретариат Диалога при ПРООН.Председателем женской организации в настоящий момент является Узбекистан. В приветственной речи к участницам Форума председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева отметила, что в рамках председательства в Диалоге Узбекистан "приложит все усилия, чтобы превратить его в совершенно новую, качественную платформу консультаций, направленных на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества между женщинами в регионе".В работе Форума приняли участие представители Диалога женщин-лидеров Центральной Азии – Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова, Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан, Заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Аида Касымалиева, Председатель Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан Хилолби Курбонзода, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман, а также глава Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяна Сполярич-Эггер.Участницы Форума рассказали о достижениях своих стран в сфере обеспечения гендерного равенства.Выступая на Форуме, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман подчеркнула важность полноценного экономического участия женщин.В ходе встречи участницы приняли Декларацию Форума женщин-лидеров стран Центральной Азии, в которой отмечается направленность Диалога на выработку эффективных путей наиболее полной реализации научно-технического, творческого, интеллектуального и предпринимательского потенциала женщин государств Центральной Азии.Диалог был создан в декабре 2020 года под эгидой ПРООН и уже провел целый ряд мероприятий, таких как женский Бизнес-форум в Ташкенте, консультации Комиссии по положению женщин, Круглый стол по женскому лидерству, предотвращению конфликтов и миростроительству.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/dostijeniya-uzbekistana-v-borbe-s-torgovley-lyudmi--podrobnosti-19889809.html
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узбекистан, таджикистан, кыргызстан, права женщин

Женщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем

19:48 06.08.2021
30
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной АзииФорум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии
Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной Азии
О достижении своих стран в сфере женского равноправия рассказали представительницы парламентов центральноазиатских государств на форуме в Таджикистане.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии прошел в столице Таджикистана 6 августа. На встрече высокопоставленные представительницы разных стран обсудили возможности регионального сотрудничества в сфере гендерной политики.
Страны Центральной Азии имеют общие традиции, историю и культуру, женщины в этих странах сталкиваются со схожими проблемами. Однако, у каждой страны есть свой позитивный опыт защиты прав женщин, для обмена которым и был создан Диалог женщин-лидеров, отмечает распространенном пресс-релизе секретариат Диалога при ПРООН.
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Председателем женской организации в настоящий момент является Узбекистан. В приветственной речи к участницам Форума председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева отметила, что в рамках председательства в Диалоге Узбекистан "приложит все усилия, чтобы превратить его в совершенно новую, качественную платформу консультаций, направленных на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества между женщинами в регионе".
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной АзииФорум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии
Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной Азии
В работе Форума приняли участие представители Диалога женщин-лидеров Центральной Азии – Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова, Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан, Заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Аида Касымалиева, Председатель Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан Хилолби Курбонзода, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман, а также глава Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяна Сполярич-Эггер.
Участницы Форума рассказали о достижениях своих стран в сфере обеспечения гендерного равенства.
Обеспечение гендерного равенства в странах ЦА

- Кыргызстан - с 2019 года введены женские квоты на местных выборах, благодаря чему в 43 местных кенешах председателями стали женщины, а представленность женщин в руководстве местных органов власти также заметно возросла.

- Таджикистан - после выборов 2020 года количество женщин в нижней палате парламента выросло с 19% до 23,8%, а в верхней – с 18,7% до 25,8%.

- Узбекистан - сформирован кадровый резерв из 15 тысяч высокообразованных женщин для работы в государственных структурах, и представленность женщин на высших уровнях государственной власти вырос до 26,6%.

Выступая на Форуме, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман подчеркнула важность полноценного экономического участия женщин.
"Поэтому так важна деятельность нашего Диалога в этом направлении. Развитие экономического потенциала и экономическое сотрудничество между женщинами безусловно вносит вклад в развитие региона, открывает новые возможности, способствует устойчивому миру и безопасности", – подчеркнула она.
В ходе встречи участницы приняли Декларацию Форума женщин-лидеров стран Центральной Азии, в которой отмечается направленность Диалога на выработку эффективных путей наиболее полной реализации научно-технического, творческого, интеллектуального и предпринимательского потенциала женщин государств Центральной Азии.
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной АзииФорум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии
Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии
© Секретариат Диалога женщин-лидеров Центральной Азии
Диалог был создан в декабре 2020 года под эгидой ПРООН и уже провел целый ряд мероприятий, таких как женский Бизнес-форум в Ташкенте, консультации Комиссии по положению женщин, Круглый стол по женскому лидерству, предотвращению конфликтов и миростроительству.
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