https://uz.sputniknews.ru/20210903/kogda-budut-obyavleny-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-uzbekistanskie-vuzy--otvet-gtst-20355936.html

Когда будут объявлены итоги вступительных экзаменов в узбекистанские вузы — ответ ГЦТ

Когда будут объявлены итоги вступительных экзаменов в узбекистанские вузы — ответ ГЦТ

Узнать итоговые баллы поступающие смогут через специальные платформы, Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, QR-коды и... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-03T18:09+0500

2021-09-03T18:09+0500

2021-09-03T18:17+0500

общество

вузы

государственный центр тестирования узбекистана

вступительные экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1200/05/12000596_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9248e69ff2d6ef9a467c40b5bad6580b.jpg

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Узбекистане итоговые результаты вступительных экзаменов на программу бакалавриата высших учебных заведений обнародуют уже сегодня, в пятницу, сообщили в пресс-службе ГЦТ. По данным центра тестирования, абитуриентам Каракалпакстана, а также Хорезмской, Навоийской, Бухарской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей информация об итогах прошедших испытаний будет доступна с 15.00 по местному времени.Молодые люди, сдававшие экзамены в вузах Ферганской, Андижанской и Наманганской областей, смогут узнать о своих результатах с 16.00 дня. Для жителей Ташкента, а также Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областей, результаты будут доступны с 17.00 вечера. Узнать итоговые баллы вступительных экзаменов абитуриенты могут через сайт my.dtm.uz, либо через платформу mandat.dtm.uz.Также для поступающих доступны Telegram-боты Государственного центра тестирования:Помимо этого, молодые люди могут воспользоваться услугой SMS-уведомлений, отправив идентификационный номер абитуриента на номер 5100. Однако эта опция является платной. Кроме того, узнать результаты можно, отсканировав QR-код, расположенный в нижней части допуска абитуриента, или непосредственно уточнить информацию в высших учебных заведениях.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/vstupitelnye-ekzameny-v-uzbekistane-otmenyat-ili-net--opyt-rossii-kazaxstana-i-evropy--19071731.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вузы, государственный центр тестирования узбекистана, вступительные экзамены