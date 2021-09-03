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Когда будут объявлены итоги вступительных экзаменов в узбекистанские вузы — ответ ГЦТ
Когда будут объявлены итоги вступительных экзаменов в узбекистанские вузы — ответ ГЦТ
Узнать итоговые баллы поступающие смогут через специальные платформы, Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, QR-коды и... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T18:09+0500
2021-09-03T18:17+0500
общество
вузы
государственный центр тестирования узбекистана
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Узбекистане итоговые результаты вступительных экзаменов на программу бакалавриата высших учебных заведений обнародуют уже сегодня, в пятницу, сообщили в пресс-службе ГЦТ. По данным центра тестирования, абитуриентам Каракалпакстана, а также Хорезмской, Навоийской, Бухарской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей информация об итогах прошедших испытаний будет доступна с 15.00 по местному времени.Молодые люди, сдававшие экзамены в вузах Ферганской, Андижанской и Наманганской областей, смогут узнать о своих результатах с 16.00 дня. Для жителей Ташкента, а также Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областей, результаты будут доступны с 17.00 вечера. Узнать итоговые баллы вступительных экзаменов абитуриенты могут через сайт my.dtm.uz, либо через платформу mandat.dtm.uz.Также для поступающих доступны Telegram-боты Государственного центра тестирования:Помимо этого, молодые люди могут воспользоваться услугой SMS-уведомлений, отправив идентификационный номер абитуриента на номер 5100. Однако эта опция является платной. Кроме того, узнать результаты можно, отсканировав QR-код, расположенный в нижней части допуска абитуриента, или непосредственно уточнить информацию в высших учебных заведениях.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/vstupitelnye-ekzameny-v-uzbekistane-otmenyat-ili-net--opyt-rossii-kazaxstana-i-evropy--19071731.html
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вузы, государственный центр тестирования узбекистана, вступительные экзамены

Когда будут объявлены итоги вступительных экзаменов в узбекистанские вузы — ответ ГЦТ

18:09 03.09.2021 (обновлено: 18:17 03.09.2021)
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© Sputnik / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАбитуриенты стоят возле ограждения
Абитуриенты стоят возле ограждения - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Узнать итоговые баллы поступающие смогут через специальные платформы, Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, QR-коды и непосредственно в вузах.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Узбекистане итоговые результаты вступительных экзаменов на программу бакалавриата высших учебных заведений обнародуют уже сегодня, в пятницу, сообщили в пресс-службе ГЦТ.
По данным центра тестирования, абитуриентам Каракалпакстана, а также Хорезмской, Навоийской, Бухарской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей информация об итогах прошедших испытаний будет доступна с 15.00 по местному времени.
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Молодые люди, сдававшие экзамены в вузах Ферганской, Андижанской и Наманганской областей, смогут узнать о своих результатах с 16.00 дня.
Для жителей Ташкента, а также Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областей, результаты будут доступны с 17.00 вечера.
Узнать итоговые баллы вступительных экзаменов абитуриенты могут через сайт my.dtm.uz, либо через платформу mandat.dtm.uz.
Также для поступающих доступны Telegram-боты Государственного центра тестирования:
@mandat2021bot
@mandat_2021_1_bot
@mandat2021_2_bot
@mandat2021_3_bot
@mandat2021_4_bot
Помимо этого, молодые люди могут воспользоваться услугой SMS-уведомлений, отправив идентификационный номер абитуриента на номер 5100. Однако эта опция является платной.
Кроме того, узнать результаты можно, отсканировав QR-код, расположенный в нижней части допуска абитуриента, или непосредственно уточнить информацию в высших учебных заведениях.
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