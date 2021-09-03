Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210903/kuda-poedut-rossiyane-v-barxatnyy-sezon-20357057.html
Куда поедут россияне в бархатный сезон?
Куда поедут россияне в бархатный сезон?
Узбекистан попал в ТОП-15 популярных мест осеннего отдыха россиян. В списке восемь постсоветских стран. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T18:59+0500
2021-09-03T19:19+0500
общество
узбекистан
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/17/14825633_0:0:2406:1353_1920x0_80_0_0_4de0084026b2cf3d6ec2ae71382a608c.jpg
Россияне предпочитают проводить бархатный сезон в странах ближнего зарубежья. Об этом говорит отчет аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с результатами которого ознакомилось агентство Sputnik. Были проанализированы бронирования авиабилетов за период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.В рейтинг 15 самых востребованных среди российских путешественников направлений в период с 1 сентября по 15 октября вошли восемь постсоветских государств. Возглавила этот список Армения, на втором месте – Кыргызстан, причем суммарно на эти две страны пришлось 29,1% оформленных билетов.Замыкают первую пятерку самых популярных стран для перелета в бархатный сезон Азербайджан и Молдова. Также в рейтинге находятся Узбекистан, Беларусь, Казахстан и Грузия.Россияне покупают билеты в постсоветские страны с целью отдыха только во вторую очередь, уточняет руководитель пресс-службы Туту.ру Наталья Анисимова.Популярность некоторых направлений как раз стремительно росла незадолго до пандемии – например, таких стран, как Армения или Узбекистан.Выбирая постсоветские страны как места проведения отпуска, россияне могут следовать туристическим трендам, считает эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Туризм, гостиничный и ресторанный сервис УГНТУ" Константин Кузьминых.Помимо этого, некоторые туристы могут выбирать страны бывшего СССР, исходя из соображений безопасности в период пандемии, полагает генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко.Летом этого года страны ближнего зарубежья тоже были самыми популярными направлениями в сервисе Туту.ру.Лидером в этом списке стал маршрут "Москва – Ереван": на него приходится около 9% оформленных билетов в июне-августе 2021 года. В топ-20 вошли рейсы в Ереван из других городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.Вторым по популярности стало направление "Москва – Кишинев". По этому маршруту оформлялось 6,9% билетов. Также в топ-20 вошло направление "Санкт-Петербург — Кишинев".Замыкает тройку рейтинга направление "Москва — Бишкек" с долей 4,4%. За ним следуют направления "Москва — Баку" и "Москва — Ташкент" (4% и 3,9% соответственно).
https://uz.sputniknews.ru/20210210/Dlya-uzbekistantsev-vvodyat-novyy-vid-otpuska-15970859.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Данара Курманова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
Данара Курманова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/17/14825633_0:0:1804:1353_1920x0_80_0_0_a42d53595a205cffa846ca711f7df93d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, туризм

Куда поедут россияне в бархатный сезон?

18:59 03.09.2021 (обновлено: 19:19 03.09.2021)
677
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяОтдыхающие на Чарвакском водохранилище
Отдыхающие на Чарвакском водохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Анна Желиховская
Туристка из Казахстана Динара Курманова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Данара Курманова
Все материалы
Узбекистан попал в ТОП-15 популярных мест осеннего отдыха россиян. В списке восемь постсоветских стран.
Россияне предпочитают проводить бархатный сезон в странах ближнего зарубежья. Об этом говорит отчет аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с результатами которого ознакомилось агентство Sputnik. Были проанализированы бронирования авиабилетов за период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.
В рейтинг 15 самых востребованных среди российских путешественников направлений в период с 1 сентября по 15 октября вошли восемь постсоветских государств. Возглавила этот список Армения, на втором месте – Кыргызстан, причем суммарно на эти две страны пришлось 29,1% оформленных билетов.
Замыкают первую пятерку самых популярных стран для перелета в бархатный сезон Азербайджан и Молдова. Также в рейтинге находятся Узбекистан, Беларусь, Казахстан и Грузия.
Куда полетят россияне в бархатный сезон - Sputnik Узбекистан
Россияне покупают билеты в постсоветские страны с целью отдыха только во вторую очередь, уточняет руководитель пресс-службы Туту.ру Наталья Анисимова.
"Значительная доля бронирований – это деловые и частные поездки по личным причинам, - сказала она в комментарии Sputnik, добавив, что люди в условиях пандемии по-прежнему не рискуют планировать путешествия заранее. – Большинство покупает билеты по необходимости. В прошлом году доля зарубежных путешествий в целом составляла 2-3% от общего числа бронирований. В этом году она выросла до 5%, но не вернулась к допандемическому уровню – 20-25%".
Популярность некоторых направлений как раз стремительно росла незадолго до пандемии – например, таких стран, как Армения или Узбекистан.
Выбирая постсоветские страны как места проведения отпуска, россияне могут следовать туристическим трендам, считает эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Туризм, гостиничный и ресторанный сервис УГНТУ" Константин Кузьминых.
"Путешественники стремятся к многообразию, а постсоветские страны – это популярная тенденция. Они могут предложить интересную кухню, достопримечательности и новые впечатления", - говорит он.
Помимо этого, некоторые туристы могут выбирать страны бывшего СССР, исходя из соображений безопасности в период пандемии, полагает генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко.
"На туристов влияют несколько факторов: цена поездки, представления о безопасности, - говорит она. – А также бывает, что страны сами популяризируют свои туристические направления, и они представляются туристам интересными", - сказала она.
Летом этого года страны ближнего зарубежья тоже были самыми популярными направлениями в сервисе Туту.ру.
Лидером в этом списке стал маршрут "Москва – Ереван": на него приходится около 9% оформленных билетов в июне-августе 2021 года. В топ-20 вошли рейсы в Ереван из других городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.
Вторым по популярности стало направление "Москва – Кишинев". По этому маршруту оформлялось 6,9% билетов. Также в топ-20 вошло направление "Санкт-Петербург — Кишинев".
Замыкает тройку рейтинга направление "Москва — Бишкек" с долей 4,4%. За ним следуют направления "Москва — Баку" и "Москва — Ташкент" (4% и 3,9% соответственно).
Турецкий пляж - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2021
Общество
Для узбекистанцев вводят новый вид отпуска
10 февраля, 08:20
8901
120001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:02Узбекистан на втором месте после 30 конкурсов АрМИ-2021
21:17Талибы не возьмут Панджшер никогда – эксперт
20:43Европейской международной премией впервые награждена ученая из Узбекистана
19:35Мирзиёев и Эрдоган поговорили о региональной безопасности
18:59Куда поедут россияне в бархатный сезон?
18:45От сума не отрекайся: как отучить узбекистанцев "мыслить в долларах"
18:09Когда будут объявлены итоги вступительных экзаменов в узбекистанские вузы — ответ ГЦТ
17:48Юные исполнители из Узбекистана споют в юбилейном сезоне "Ты супер!"
17:32Транспортный университет Ташкента откроет кафедру по подготовке аэродромных специалистов
17:07В международном аэропорту Ташкента открылся новый "улетный" зал — фото и видео
16:39Иностранцы с истекшим сроком пребывания должны покинуть Узбекистан
16:19"Это самоубийство Запада": почему американцы считают, что все кончено
15:58Лавров: визит Шавката Мирзиёева в Россию состоится, как только позволит эпидситуация
14:57ABBA анонсировала выпуск нового альбома
14:03"Пакистанский поток": Россия идет на юг, и это только начало
13:32Узбекистан запустит платформу электронных платежей ИБР
13:01"Один пояс и один путь": талибы надеются на продолжение сотрудничества с Китаем
12:25Анатолий Шарий: запрет русского языка на Украине не привел ни к чему
11:51ИБР и Узбекистан создали фонд поддержки малого бизнеса с вероятным капиталом до $500 млн
10:50В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске