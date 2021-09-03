https://uz.sputniknews.ru/20210903/kuda-poedut-rossiyane-v-barxatnyy-sezon-20357057.html

Куда поедут россияне в бархатный сезон?

Куда поедут россияне в бархатный сезон?

Узбекистан попал в ТОП-15 популярных мест осеннего отдыха россиян. В списке восемь постсоветских стран. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-03T18:59+0500

2021-09-03T18:59+0500

2021-09-03T19:19+0500

общество

узбекистан

туризм

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Россияне предпочитают проводить бархатный сезон в странах ближнего зарубежья. Об этом говорит отчет аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с результатами которого ознакомилось агентство Sputnik. Были проанализированы бронирования авиабилетов за период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.В рейтинг 15 самых востребованных среди российских путешественников направлений в период с 1 сентября по 15 октября вошли восемь постсоветских государств. Возглавила этот список Армения, на втором месте – Кыргызстан, причем суммарно на эти две страны пришлось 29,1% оформленных билетов.Замыкают первую пятерку самых популярных стран для перелета в бархатный сезон Азербайджан и Молдова. Также в рейтинге находятся Узбекистан, Беларусь, Казахстан и Грузия.Россияне покупают билеты в постсоветские страны с целью отдыха только во вторую очередь, уточняет руководитель пресс-службы Туту.ру Наталья Анисимова.Популярность некоторых направлений как раз стремительно росла незадолго до пандемии – например, таких стран, как Армения или Узбекистан.Выбирая постсоветские страны как места проведения отпуска, россияне могут следовать туристическим трендам, считает эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Туризм, гостиничный и ресторанный сервис УГНТУ" Константин Кузьминых.Помимо этого, некоторые туристы могут выбирать страны бывшего СССР, исходя из соображений безопасности в период пандемии, полагает генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко.Летом этого года страны ближнего зарубежья тоже были самыми популярными направлениями в сервисе Туту.ру.Лидером в этом списке стал маршрут "Москва – Ереван": на него приходится около 9% оформленных билетов в июне-августе 2021 года. В топ-20 вошли рейсы в Ереван из других городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.Вторым по популярности стало направление "Москва – Кишинев". По этому маршруту оформлялось 6,9% билетов. Также в топ-20 вошло направление "Санкт-Петербург — Кишинев".Замыкает тройку рейтинга направление "Москва — Бишкек" с долей 4,4%. За ним следуют направления "Москва — Баку" и "Москва — Ташкент" (4% и 3,9% соответственно).

https://uz.sputniknews.ru/20210210/Dlya-uzbekistantsev-vvodyat-novyy-vid-otpuska-15970859.html

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2021

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

узбекистан, туризм