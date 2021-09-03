https://uz.sputniknews.ru/20210903/lavrov-vizit-shavkata-mirziyoeva-v-rossiyu-sostoitsya-kak-tolko-pozvolit-epidsituatsiya-20353658.html

Лавров: визит Шавката Мирзиёева в Россию состоится, как только позволит эпидситуация

Лавров: визит Шавката Мирзиёева в Россию состоится, как только позволит эпидситуация

По словам главы МИД РФ, госвизит лидера Узбекистана станет по-настоящему прорывным, так как его содержательное наполнение беспрецедентно. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-03T15:58+0500

2021-09-03T15:58+0500

2021-09-03T15:58+0500

политика

шавкат мирзиёев

сергей лавров

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию состоится, когда позволит эпидситуация. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости."Как только позволит эпидемиологическая ситуация, такой визит состоится ", - сказал Лавров в ходе марафона Российского общества "Знание".По его словам, госвизит лидера Узбекистана станет по-настоящему прорывным, так как его содержательное наполнение беспрецедентно.Официальное прибытие Шавката Мирзиёева в Москву должно было состояться 23-24 июня 2020 года. В рамках мероприятия президенты обеих стран планировали рассмотреть актуальные вопросы узбекско-российского сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/programma-maksimum-uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-42-vzaimnyx-vizita-glav-regionov-20193513.html

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шавкат мирзиёев, сергей лавров, официальный визит