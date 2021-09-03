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Транспортный университет Ташкента откроет кафедру по подготовке аэродромных специалистов
Транспортный университет Ташкента откроет кафедру по подготовке аэродромных специалистов
Глава Uzbekistan Airports Рано Джураева отметила, что со второго курса студенты уже начнут работать непосредственно в аэропорту и на практике овладевать... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T17:32+0500
2021-09-03T17:32+0500
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Uzbekistan Airports и Ташкентский государственный транспортный университет подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому в вузе будет создана кафедра по подготовке аэродромных специалистов. Об этом Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе компании. По словам руководителя Uzbekistan Airports Рано Джураевой, новая специализация возникнет на базе общеобразовательных кафедр."Нам необходимо подготавливать новый персонал. Кадры будем готовить по принципу case-study (метод конкретных ситуаций). Со второго курса студенты уже будут работать непосредственно в аэропорту и овладевать определенными специальностями", - рассказала Джураева.Она также отметила, что прежде всего планируется подготавливать молодых специалистов, работающих на аэродромном комплексе, программистов, а также тех, кто осуществляет наземное обслуживание авиарейсов. Обучение начнется уже с этого учебного года, подчеркнула глава UzAirports.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-mejdunarodnom-aeroportu-tashkenta-otkrylsya-novyy-zal-vyleta--foto-20354569.html
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аэропорт, вуз, uzbekistan airports

Транспортный университет Ташкента откроет кафедру по подготовке аэродромных специалистов

17:32 03.09.2021
381
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© Sputnik
Глава Uzbekistan Airports Рано Джураева отметила, что со второго курса студенты уже начнут работать непосредственно в аэропорту и на практике овладевать необходимыми навыками.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Uzbekistan Airports и Ташкентский государственный транспортный университет подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому в вузе будет создана кафедра по подготовке аэродромных специалистов. Об этом Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе компании.
По словам руководителя Uzbekistan Airports Рано Джураевой, новая специализация возникнет на базе общеобразовательных кафедр.
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
Общество
В международном аэропорту Ташкента открылся новый "улетный" зал — фото и видео
17:07
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"Нам необходимо подготавливать новый персонал. Кадры будем готовить по принципу case-study (метод конкретных ситуаций). Со второго курса студенты уже будут работать непосредственно в аэропорту и овладевать определенными специальностями", - рассказала Джураева.
Она также отметила, что прежде всего планируется подготавливать молодых специалистов, работающих на аэродромном комплексе, программистов, а также тех, кто осуществляет наземное обслуживание авиарейсов.
Обучение начнется уже с этого учебного года, подчеркнула глава UzAirports.
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