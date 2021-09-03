Общество
В международном аэропорту Ташкента открылся новый "улетный" зал — фото и видео
17:07 03.09.2021 (обновлено: 19:17 03.09.2021)
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© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© Sputnik
Общая площадь помещения составляет три тысячи квадратных метров. Пока его работа проходит в тестовом режиме. В полную силу он начнет функционировать с 1 октября.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В международном терминале аэропорта "Ташкент" им. Иcлама Каримова открылся новый зал вылета. Мероприятие приурочено к 30-летию независимости Узбекистана, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Отмечается, что пока его работа проходит в тестовом режиме. В полную силу он начнет функционировать с 1 октября. Однако здесь уже стартовала регистрация первых пассажиров на рейс из Ташкента в Краснодар, вылет которого запланирован на 17.20 по местному времени.
В рамках торжественного мероприятия был организован розыгрыш призов. Пассажирам под номерами 1, 30, 60 90 вручили памятные подарки от АО Uzbekistan Airport И Duty Free. К тому же всем детям, зарегистрировавшимся на рейс, также подарили гостинцы в комнате матери и ребенка.
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
По данным компании, площадь зала составляет три тысячи квадратных метров, на которых расположились 12 регистрационных стоек, таможенный и пограничный контроль с 12 дорожками, а также досмотр на авиационную безопасность с шестью проходами. К тому же здесь имеются зоны высадки через телескопический трап и два гейта для выхода к автобусам.
В новом зале также находятся магазины беспошлинной торговли Duty Free, кафе и современная комната матери и ребенка, в которой есть даже душевая кабина.
В конце февраля этого года в столичном международном аэропорту установили киоски для самостоятельной регистрации пассажиров. Аналогичные стойки также планировалось установить во всех 11 международных аэропортах республики.