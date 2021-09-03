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В международном аэропорту Ташкента открылся новый "улетный" зал — фото и видео
В международном аэропорту Ташкента открылся новый "улетный" зал — фото и видео
Общая площадь помещения составляет три тысячи квадратных метров. Пока его работа проходит в тестовом режиме. В полную силу он начнет функционировать с 1... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T17:07+0500
2021-09-03T19:17+0500
общество
аэропорт ташкента
терминал
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В международном терминале аэропорта "Ташкент" им. Иcлама Каримова открылся новый зал вылета. Мероприятие приурочено к 30-летию независимости Узбекистана, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Отмечается, что пока его работа проходит в тестовом режиме. В полную силу он начнет функционировать с 1 октября. Однако здесь уже стартовала регистрация первых пассажиров на рейс из Ташкента в Краснодар, вылет которого запланирован на 17.20 по местному времени.В рамках торжественного мероприятия был организован розыгрыш призов. Пассажирам под номерами 1, 30, 60 90 вручили памятные подарки от АО Uzbekistan Airport И Duty Free. К тому же всем детям, зарегистрировавшимся на рейс, также подарили гостинцы в комнате матери и ребенка.По данным компании, площадь зала составляет три тысячи квадратных метров, на которых расположились 12 регистрационных стоек, таможенный и пограничный контроль с 12 дорожками, а также досмотр на авиационную безопасность с шестью проходами. К тому же здесь имеются зоны высадки через телескопический трап и два гейта для выхода к автобусам.В новом зале также находятся магазины беспошлинной торговли Duty Free, кафе и современная комната матери и ребенка, в которой есть даже душевая кабина.В конце февраля этого года в столичном международном аэропорту установили киоски для самостоятельной регистрации пассажиров. Аналогичные стойки также планировалось установить во всех 11 международных аэропортах республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/aeroport-tashkenta-otkroet-estakadu-dlya-avtomobilistov-10-iyulya-19503929.html
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аэропорт ташкента, терминал, uzbekistan airports

В международном аэропорту Ташкента открылся новый "улетный" зал — фото и видео

17:07 03.09.2021 (обновлено: 19:17 03.09.2021)
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© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© Sputnik
Общая площадь помещения составляет три тысячи квадратных метров. Пока его работа проходит в тестовом режиме. В полную силу он начнет функционировать с 1 октября.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В международном терминале аэропорта "Ташкент" им. Иcлама Каримова открылся новый зал вылета. Мероприятие приурочено к 30-летию независимости Узбекистана, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Отмечается, что пока его работа проходит в тестовом режиме. В полную силу он начнет функционировать с 1 октября. Однако здесь уже стартовала регистрация первых пассажиров на рейс из Ташкента в Краснодар, вылет которого запланирован на 17.20 по местному времени.
В рамках торжественного мероприятия был организован розыгрыш призов. Пассажирам под номерами 1, 30, 60 90 вручили памятные подарки от АО Uzbekistan Airport И Duty Free. К тому же всем детям, зарегистрировавшимся на рейс, также подарили гостинцы в комнате матери и ребенка.
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан
1/6
© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан
6/6
© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
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© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
2/6
© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
3/6
© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
4/6
© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
5/6
© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
6/6
© Sputnik
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
По данным компании, площадь зала составляет три тысячи квадратных метров, на которых расположились 12 регистрационных стоек, таможенный и пограничный контроль с 12 дорожками, а также досмотр на авиационную безопасность с шестью проходами. К тому же здесь имеются зоны высадки через телескопический трап и два гейта для выхода к автобусам.
Аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
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Аэропорт Ташкента откроет эстакаду для автомобилистов 10 июля
1 июля, 19:16
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В новом зале также находятся магазины беспошлинной торговли Duty Free, кафе и современная комната матери и ребенка, в которой есть даже душевая кабина.
В конце февраля этого года в столичном международном аэропорту установили киоски для самостоятельной регистрации пассажиров. Аналогичные стойки также планировалось установить во всех 11 международных аэропортах республики.
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