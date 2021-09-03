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https://uz.sputniknews.ru/20210903/uzbekistan-zapustit-platformu-elektronnyx-platejey-ibr-20352150.html
Узбекистан запустит платформу электронных платежей ИБР
Узбекистан запустит платформу электронных платежей ИБР
Новая система уже запущена в Индонезии и Сенегале. Для улучшения и повышения эффективности финансовых проектов ее планируется внедрить и в других государствах... 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T13:32+0500
2021-09-03T13:46+0500
общество
узбекистан
исламский банк развития
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Власти Узбекистана совместно с Исламским банком развития (ИБР) намерены запустить в стране платформу электронных платежей E-Disbursement Platform. Церемония активации цифровой площадки состоится сегодня, в пятницу, в рамках 46-го собрания совета управляющих ИБР, сообщает пресс-служба МИВТ.Отмечается, что платформа контролирует выплаты по проектным операциям между ИБР и его странами-членами. На данный момент новая система уже запущена в Индонезии и Сенегале. Для улучшения и повышения эффективности финансовых проектов ее планируется внедрить и в других государствах, входящих в совет ИБР. Цифровая площадка предоставит странам-членам возможность подавать заявки на предоставление финансирования проекта в электронном виде и позволит участникам внутренней/внешней проектной команды напрямую взаимодействовать друг с другом.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/ibr-i-uzbekistan-sozdali-fond-podderjki-malogo-biznesa-s-veroyatnym-kapitalom-do-500-mln-20350223.html
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узбекистан, исламский банк развития, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

Узбекистан запустит платформу электронных платежей ИБР

13:32 03.09.2021 (обновлено: 13:46 03.09.2021)
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© Пресс-служба МИВТ Узбекистана / Юрий Корсунцев В Ташкенте проходит 46-е собрание совета управляющих ИБР
 В Ташкенте проходит 46-е собрание совета управляющих ИБР - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана / Юрий Корсунцев
Новая система уже запущена в Индонезии и Сенегале. Для улучшения и повышения эффективности финансовых проектов ее планируется внедрить и в других государствах, входящих в совет Исламского банка развития.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Власти Узбекистана совместно с Исламским банком развития (ИБР) намерены запустить в стране платформу электронных платежей E-Disbursement Platform.
Церемония активации цифровой площадки состоится сегодня, в пятницу, в рамках 46-го собрания совета управляющих ИБР, сообщает пресс-служба МИВТ.
Отмечается, что платформа контролирует выплаты по проектным операциям между ИБР и его странами-членами.
Подписание меморандума о сотрудничестве между ИБР и Узбекистаном по созданию Фонда расширения экономических возможностей для предприятий малого бизнеса - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
Экономика
ИБР и Узбекистан создали фонд поддержки малого бизнеса с вероятным капиталом до $500 млн
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На данный момент новая система уже запущена в Индонезии и Сенегале. Для улучшения и повышения эффективности финансовых проектов ее планируется внедрить и в других государствах, входящих в совет ИБР.
Цифровая площадка предоставит странам-членам возможность подавать заявки на предоставление финансирования проекта в электронном виде и позволит участникам внутренней/внешней проектной команды напрямую взаимодействовать друг с другом.
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