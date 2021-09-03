https://uz.sputniknews.ru/20210903/ibr-i-uzbekistan-sozdali-fond-podderjki-malogo-biznesa-s-veroyatnym-kapitalom-do-500-mln-20350223.html
ИБР и Узбекистан создали фонд поддержки малого бизнеса с вероятным капиталом до $500 млн
ИБР и Узбекистан создали фонд поддержки малого бизнеса с вероятным капиталом до $500 млн
В перспективе деятельность организации поможет создать свыше 100 тысяч рабочих мест и поддержать более 34 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T11:51+0500
2021-09-03T11:51+0500
2021-09-03T11:51+0500
экономика
ташкент
исламский банк развития
совещание
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Власти Узбекистана совместно с Исламским банком развития (ИБР) подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Фонда расширения экономических возможностей для предприятий малого бизнеса, сообщает пресс-служба МИВТ республики."Правительство Узбекистана внесет 35% от первоначального размера фонда в $100 миллионов, ИБР - 20%. Оставшиеся 45% будут привлечены от инвесторов из Саудовской Аравии", - информируется в материалах, обнародованных на церемонии подписания.По данным МИВТ, после успешного запуска пилотной фазы уставной капитал фонда намечено увеличить до $500 миллионов.Отмечается, что фонд будет способствовать поддержке усилий правительства по устранению негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.В перспективе деятельность фонда поможет создать свыше 100 тысяч рабочих мест и поддержать более 34 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.Напомним: в Ташкенте с 1 по 4 сентября проходит 46-е собрание совета управляющих ИБР, в рамках которого международные эксперты проанализируют механизмы содействия комплексному восстановлению экономики на внутреннем и глобальном уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/sardor-umurzakov-rasskazal-o-glavnyx--potentsialax-uzbekistana-dlya-inostrannyx-kompaniy-20347116.html
https://uz.sputniknews.ru/20210831/ibr-pomojet-uzbekistanu-realizovat-shest-krupnyx-investproektov-20308883.html
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ташкент, исламский банк развития, совещание
ИБР и Узбекистан создали фонд поддержки малого бизнеса с вероятным капиталом до $500 млн
В перспективе деятельность организации поможет создать свыше 100 тысяч рабочих мест и поддержать более 34 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Власти Узбекистана совместно с Исламским банком развития (ИБР) подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Фонда расширения экономических возможностей для предприятий малого бизнеса, сообщает
пресс-служба МИВТ республики.
"Правительство Узбекистана внесет 35% от первоначального размера фонда в $100 миллионов, ИБР - 20%. Оставшиеся 45% будут привлечены от инвесторов из Саудовской Аравии", - информируется в материалах, обнародованных на церемонии подписания.
По данным МИВТ, после успешного запуска пилотной фазы уставной капитал фонда намечено увеличить до $500 миллионов.
Отмечается, что фонд будет способствовать поддержке усилий правительства по устранению негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.
В перспективе деятельность фонда поможет создать свыше 100 тысяч рабочих мест и поддержать более 34 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
Напомним: в Ташкенте с 1 по 4 сентября проходит 46-е собрание совета управляющих ИБР, в рамках которого международные эксперты проанализируют механизмы содействия комплексному восстановлению экономики на внутреннем и глобальном уровне.