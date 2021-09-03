Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-aeroportu-tashkenta-zaderjali-jenschinu--ona-15-let-naxodilas-v-rozyske-20349641.html
В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске
В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске
Злоумышленница была объявлена в розыск в 2006 году по подозрению в совершении преступления согласно статье УК РУз "Торговля людьми". 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T10:50+0500
2021-09-03T10:53+0500
общество
мвд узбекистана
торговля людьми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0b/20035913_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2d34db42670f93a9f8380aa465d0c701.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В столичном аэропорту задержали женщину, которая находилась в розыске 15 лет, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана со ссылкой на УВД Бухарской области.По информации правоохранительных органов, 44-летняя злоумышленница была объявлена в розыск в 2006 году по подозрению в совершении преступления согласно статье УК РУз "Торговля людьми".В настоящее время ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/torgovlya-lyudmi-v-uzbekistane-snizilas-v-razy-19960460.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0b/20035913_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ba43c6b1b6ceef355d8bd7ae0281eed3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд узбекистана, торговля людьми

В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске

10:50 03.09.2021 (обновлено: 10:53 03.09.2021)
1538
© SputnikРуки в наручниках.
Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© Sputnik
Злоумышленница была объявлена в розыск в 2006 году по подозрению в совершении преступления согласно статье УК РУз "Торговля людьми".
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В столичном аэропорту задержали женщину, которая находилась в розыске 15 лет, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана со ссылкой на УВД Бухарской области.
Мать с младенцем - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
Общество
Торговля людьми в Узбекистане снизилась в разы
5 августа, 13:20
778
По информации правоохранительных органов, 44-летняя злоумышленница была объявлена в розыск в 2006 году по подозрению в совершении преступления согласно статье УК РУз "Торговля людьми".
В настоящее время ведется следствие.
200010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:03"Пакистанский поток": Россия идет на юг, и это только начало
13:32Узбекистан запустит платформу электронных платежей ИБР
13:01"Один пояс и один путь": талибы надеются на продолжение сотрудничества с Китаем
12:25Анатолий Шарий: запрет русского языка на Украине не привел ни к чему
11:51ИБР и Узбекистан создали фонд поддержки малого бизнеса с вероятным капиталом до $500 млн
10:50В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске
10:29Узбекистан получил от Германии препараты для лечения коронавируса почти на €21 млн
09:54Узбекистанка Сафия Бурханова завоевала седьмое "золото" на Паралимпиаде в Токио
09:30Легкоатлет Хусниддин Норбеков стал двукратным чемпионом Паралимпиады
ВчераТриумф узбекских военных на АрМИ-2021: что получили победители двух этапов игр
ВчераСардор Умурзаков рассказал о главных потенциалах Узбекистана для иностранных компаний
ВчераЧто стало с экономикой Узбекистан за годы независимости: ошибки и успехи
ВчераИностранцы возвращаются на учебу в Россию
ВчераДелегация "Узбекнефтегаза" рассказала о развитии отрасли на форуме в Татарстане
ВчераУзбекистан не прошел в финал танкового биатлона
Вчера"Абсолютно недемократично": Шарий о планах Зеленского договориться с Google и YouTube
Вчера"Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение" - Чусовитина
ВчераО какой опасности предупредил Сноуден владельцев смартфонов — подробности
ВчераМирзиёев провел встречу с главой ИБР
ВчераРоссия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами