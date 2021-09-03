https://uz.sputniknews.ru/20210903/v-aeroportu-tashkenta-zaderjali-jenschinu--ona-15-let-naxodilas-v-rozyske-20349641.html
В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске
В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске
Злоумышленница была объявлена в розыск в 2006 году по подозрению в совершении преступления согласно статье УК РУз "Торговля людьми". 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T10:50+0500
2021-09-03T10:50+0500
2021-09-03T10:53+0500
общество
мвд узбекистана
торговля людьми
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В столичном аэропорту задержали женщину, которая находилась в розыске 15 лет, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана со ссылкой на УВД Бухарской области.По информации правоохранительных органов, 44-летняя злоумышленница была объявлена в розыск в 2006 году по подозрению в совершении преступления согласно статье УК РУз "Торговля людьми".В настоящее время ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/torgovlya-lyudmi-v-uzbekistane-snizilas-v-razy-19960460.html
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мвд узбекистана, торговля людьми
В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске
10:50 03.09.2021 (обновлено: 10:53 03.09.2021)
Злоумышленница была объявлена в розыск в 2006 году по подозрению в совершении преступления согласно статье УК РУз "Торговля людьми".
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
В столичном аэропорту задержали женщину, которая находилась в розыске 15 лет, сообщает
пресс-служба МВД Узбекистана со ссылкой на УВД Бухарской области.
По информации правоохранительных органов, 44-летняя злоумышленница была объявлена в розыск в 2006 году по подозрению в совершении преступления согласно статье УК РУз "Торговля людьми".
В настоящее время ведется следствие.