https://uz.sputniknews.ru/20210701/aeroport-tashkenta-otkroet-estakadu-dlya-avtomobilistov-10-iyulya-19503929.html

Аэропорт Ташкента откроет эстакаду для автомобилистов 10 июля

Аэропорт Ташкента откроет эстакаду для автомобилистов 10 июля

Движение автотранспортных средств планируется осуществлять строго в соответствии с дорожными знаками и информационными табличками с учетом всех требований... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T19:16+0500

2021-07-01T19:16+0500

2021-07-01T19:26+0500

общество

uzbekistan airports

аэропорт ташкента

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Движение машин по эстакаде к терминалу международных авиалиний Ташкент-2 откроется с 10 июля, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.По данным компании, общая площадь конструкции не позволит запустить сразу все автотранспортные средства, поэтому в качестве тестового испытания планируется открыть проезд к терминалу вылета на первом уровне для лицензированных такси, заключивших договора непосредственно с аэропортом, туристических автобусов и микроавтобусов по заявкам Министерства Туризма и спорта Узбекистана, а также автотранспортных средств иностранных делегаций через VIP и Business Lounge.Отмечается, что движение планируется осуществлять строго в соответствии с дорожными знаками и информационными табличками с учетом всех требований безопасности. Въезд на эстакаду оснащен двумя автоматическими шлагбаумами, дорожным заграждением (антитаран), сканерами автотранспорта, а также автоматизированным контрольным пунктом наблюдения для дежурного оператора. К тому же по всей длине сооружения установлены интеллектуальные камеры системы видеонаблюдения для распознавания номера транспортных средств и контроля соблюдение ими ПДД.Кроме того, на привокзальной площади планируется внедрение современной автоматизированной парковочной системы с применением технологии распознавания номерных знаков автомобилей и использованием автоматизированных терминалов для оплаты парковки в наличной и безналичной форме. Основные правила проезда к терминалу международных авиалиний Ташкент-2 (эстакада):В апреле этого года пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов заявлял, что власти планируют открыть эстакаду для допуска пассажиров на второй этаж международного столичного аэропорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistantsam-otkroyut-svobodnyy-dostup-v-zdaniya-aeroportov-i-vokzalov---postanovlenie-18573087.html

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uzbekistan airports, аэропорт ташкента, ташкент