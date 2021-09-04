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Молодые родители назвали тройняшек в честь дочерей и жены президента
Молодые родители назвали тройняшек в честь дочерей и жены президента
Девочки появились на свет в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T13:00+0500
2021-09-04T13:39+0500
общество
кашкадарьинская область
дети
рождение
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Кашкадарьинской области родились тройняшки. Девочки появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана. Молодые родители решили символично назвать новорожденных. Малышкам дали имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон. Отмечается, что дедушка тройни получил на это разрешение лично у президента, направив ему письмо.Ранее тройня родилась также в Наманганской области у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района.
https://uz.sputniknews.ru/20160106/1493861.html
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, дети, рождение

Молодые родители назвали тройняшек в честь дочерей и жены президента

13:00 04.09.2021 (обновлено: 13:39 04.09.2021)
437
© xs.uzТройняшки, родившиеся в Кашкадарьинской области
Тройняшки, родившиеся в Кашкадарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2021
© xs.uz
Девочки появились на свет в Яккабагском районе Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Кашкадарьинской области родились тройняшки.
Девочки появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана.
Молодые родители решили символично назвать новорожденных. Малышкам дали имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон.
Отмечается, что дедушка тройни получил на это разрешение лично у президента, направив ему письмо.
Ранее тройня родилась также в Наманганской области у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района.
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