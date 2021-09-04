https://uz.sputniknews.ru/20210904/molodye-roditeli-nazvali-troynyashek-v-chest-docherey-i-jeny-prezidenta-20361672.html

Молодые родители назвали тройняшек в честь дочерей и жены президента

Молодые родители назвали тройняшек в честь дочерей и жены президента

Девочки появились на свет в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T13:00+0500

2021-09-04T13:00+0500

2021-09-04T13:39+0500

общество

кашкадарьинская область

дети

рождение

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Кашкадарьинской области родились тройняшки. Девочки появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана. Молодые родители решили символично назвать новорожденных. Малышкам дали имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон. Отмечается, что дедушка тройни получил на это разрешение лично у президента, направив ему письмо.Ранее тройня родилась также в Наманганской области у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района.

https://uz.sputniknews.ru/20160106/1493861.html

кашкадарьинская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кашкадарьинская область, дети, рождение