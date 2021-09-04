https://uz.sputniknews.ru/20210904/pervyy-den--uje-5-medaley-sportsmeny-iz-uzbekistana-otlichilis-na-igrax-sng-20360213.html

Первый день — уже 5 медалей: спортсмены из Узбекистана отличились на Играх СНГ

Первый день — уже 5 медалей: спортсмены из Узбекистана отличились на Играх СНГ

Примечательно, что все медалисты являются греко-римскими борцами. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T11:30+0500

2021-09-04T11:30+0500

2021-09-04T13:38+0500

спорт

спорт

снг

медали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/04/20360260_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_f1850c9f502fc5ccd523d8f3092c3cb6.jpg

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Представители сборной Узбекистана успели завоевать пять медалей в первый же день Игр стран СНГ. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете республики.Интересно, что все медалисты являются греко-римскими борцами. На соревнованиях отличились пять спортсменов:Ранее стало известно, что в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм спортсменов будут привозить по несколько групп в разные дни. Так, накануне в Казань, где проходят состязания, отбыла еще одна часть делегации Узбекистана. Сборную республики возглавляет генсекретарь НОК Ойбек Касымов.Первые Игры стран СНГ проходят с 4 по 11 сентября. Всего участие примут около 3 тысяч спортсменов в возрасте до 23 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210902/pochti-170-sportsmenov-iz-uzbekistana-srazyatsya-za-zoloto-v-igrax-stran-sng-20334635.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, снг, медали