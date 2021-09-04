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Первый день — уже 5 медалей: спортсмены из Узбекистана отличились на Играх СНГ
Первый день — уже 5 медалей: спортсмены из Узбекистана отличились на Играх СНГ
Примечательно, что все медалисты являются греко-римскими борцами. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T11:30+0500
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Представители сборной Узбекистана успели завоевать пять медалей в первый же день Игр стран СНГ. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете республики.Интересно, что все медалисты являются греко-римскими борцами. На соревнованиях отличились пять спортсменов:Ранее стало известно, что в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм спортсменов будут привозить по несколько групп в разные дни. Так, накануне в Казань, где проходят состязания, отбыла еще одна часть делегации Узбекистана. Сборную республики возглавляет генсекретарь НОК Ойбек Касымов.Первые Игры стран СНГ проходят с 4 по 11 сентября. Всего участие примут около 3 тысяч спортсменов в возрасте до 23 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/pochti-170-sportsmenov-iz-uzbekistana-srazyatsya-za-zoloto-v-igrax-stran-sng-20334635.html
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спорт, снг, медали

Первый день — уже 5 медалей: спортсмены из Узбекистана отличились на Играх СНГ

11:30 04.09.2021 (обновлено: 13:38 04.09.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ первый день Игр СНГ представители Узбекистана завоевали 5 медалей
В первый день Игр СНГ представители Узбекистана завоевали 5 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Примечательно, что все медалисты являются греко-римскими борцами.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Представители сборной Узбекистана успели завоевать пять медалей в первый же день Игр стран СНГ.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете республики.
Интересно, что все медалисты являются греко-римскими борцами. На соревнованиях отличились пять спортсменов:
Муроджон Алимжонов (-77 кг) и Мухаммадкадир Расулов (-82 кг) — серебряные медали;
Аброр Отабоев (-63 кг), Жамол Жумабоев (-72 кг) и Темурбек Насимов (-130 кг) — бронзовые медали.
Ранее стало известно, что в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм спортсменов будут привозить по несколько групп в разные дни.
Так, накануне в Казань, где проходят состязания, отбыла еще одна часть делегации Узбекистана.
Сборную республики возглавляет генсекретарь НОК Ойбек Касымов.
Первые Игры стран СНГ проходят с 4 по 11 сентября. Всего участие примут около 3 тысяч спортсменов в возрасте до 23 лет.
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